Expertos advierten que las empresas deben acelerar su preparación para cumplir estándares globales de sostenibilidad

Durante el encuentro “Regulación, Divulgación y Sostenibilidad” de Perú ASG 2025, realizado este jueves, José Luis Velásquez, socio líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Perú, advirtió que las empresas en América Latina aplican en promedio solo 3,3 de las 11 recomendaciones del TCFD (Fuerza de Tarea sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, por sus siglas en inglés), el marco internacional que sustenta la norma S2 del ISSB (Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, por sus siglas en inglés). “Hay intención de avanzar, pero todavía falta articulación para estar listos cuando la adopción de las normas S1 y S2 se vuelva obligatoria”, señaló.

El panel “ASG en Acción” reunió a Unacem, Pacífico Seguros y Buenaventura para compartir cómo están alineando su gestión con las mejores prácticas globales. María Luisa Ángeles, gerente corporativa de Sostenibilidad de Unacem, destacó que el grupo consolidó por primera vez sus más de 20 unidades de negocio en un reporte integrado auditado, que permitió identificar brechas internas. Explicó que su hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono al 2050 contempla cinco palancas: reducción del factor clinker, uso de combustibles alternativos, eficiencia energética, innovación y soluciones basadas en la naturaleza, y que ahora trabajan en sensibilizar al consumidor para impulsar el uso de cementos con menor huella de carbono.

Francis Coral, gerente de Inversiones de Pacífico Seguros, señaló que su portafolio —de más de S/ 17.000 millones— está casi completamente integrado con métricas ASG y que la aseguradora acaba de publicar su primer reporte de inversiones sostenibles para incentivar al sistema financiero a transparentar información antes de que la regulación lo exija. Subrayó que el principal reto sigue siendo la calidad de los datos, que obliga a usar estimaciones locales y factores proxy para medir emisiones financiadas.

Carlos Claux, gerente de Relaciones Institucionales de Buenaventura, explicó que la minera renueva su matriz de materialidad cada tres años y que su mayor desafío es alinear las expectativas de inversionistas internacionales con la realidad de la industria local, priorizando temas críticos como agua, seguridad y relaves. “Hemos logrado que la alta dirección entienda que la viabilidad de la operación no es solo producir más, sino reducir riesgos sociales y ambientales”, indicó.

Los tres panelistas coincidieron en que la sostenibilidad debe ser tratada como una inversión estratégica y no como un gasto, y que su impacto debe medirse con indicadores claros. Recalcaron que la participación de los directorios y la integración con finanzas y riesgos es clave para cerrar brechas y demostrar el valor de las prácticas ASG tanto a inversionistas como a las comunidades.