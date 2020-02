La campaña de palta de este año podría superar en volumen la cifra récord del 2018, según estimaciones de la Asociación de Productores de Palta Hass de Perú (ProHass). Como se recuerda, en el 2018 se exportaron 359.000 toneladas de palta, 46% más respecto del 2017.

Esta expectativa responde a que las nuevas áreas de cultivo sembradas hace cuatro años en Olmos ya comenzaron a producir y se suman a la producción de los valles de Junín, Huancavelica y Cusco, principalmente; además, favorece la apertura de mercados como Corea del Sur y Tailandia, que abrieron sus fronteras por primera vez a la palta peruana en 2019.

Fresh Fruit Perú, agencia especializada en agroexportación, a través de su boletín, detalló que los productores de la sierra central del Perú también pueden exportar palta Hass a Chile. Asimismo, tras varios años de negociación, México autorizó el ingreso de la fruta peruana, pero solo para uso industrial, es decir, para la elaboración de enlatados y aceites de uso doméstico.

Menor precio

Según estimaciones de Fresh Fruit, este año ocurriría una situación similar a la de 2018 que, pese al récord de producción, el precio bajaría debido a la sobreoferta generada por los grandes volúmenes de México y California. Perú, acostumbrado a exportar a Europa y Estados Unidos, tuvo que asumir esa caída.

A mediados del 2019, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) anunció que para la temporada 2019-2020, sus exportaciones hacia los Estados Unidos superarían el millón de toneladas, mientras que se colocarían 188,513 toneladas en otros mercados. En el caso de Estados Unidos, estimaciones de la California Avocado Comission, apuntan para el 2020 a una cosecha de palta 70% mayor a la del 2019.

Con esas estimaciones, los precios promedio estarían entre US$ 1,97 y US$ 2,03 por kilogramo, hasta 8% menos que los US$ 2,14 del 2019.

Daniel Bustamante, presidente de ProHass, considera que la calidad del producto peruano se impondrá y evitará el descenso en los precios.

“La demanda mundial está en ascenso. Solo en Europa, el consumo entre el 2016 y el 2018 creció 65%, hasta las 650.000 toneladas. Otro factor que nos da una ventaja adicional es que la mayor oferta de la costa norte y de la sierra va a estar repartida en más semanas, así no se saturará el mercado”, precisó Bustamante.

Nuevos mercados

Fresh Fruit estima que, para aminorar riesgos, se debe apuntar a otros mercados distintos a Europa y Estados Unidos, que actualmente concentran el 85% de envíos. China, Japón, el sudeste asiático y Chile se presentan como opciones atractivas.

Luis Quesada, embajador del Perú en China, señaló a Fresh Fruit que la perspectiva a futuro para la palta peruana es buena y que el mercado asiático ofrece un potencial de 400 millones de consumidores, principalmente jóvenes y con ingresos medios o altos, que se preocupan por mantener una alimentación saludable.

En el 2019, China importó 27,000 toneladas de palta fresca y pagó US$ 2,85 por kilogramo en promedio. El Perú obtuvo precios de US$ 2,53, el tercero más alto pagado el año pasado, luego de Japón (US$ 2,74) y Estados Unidos (US$ 2,69). En tanto, Chile cuenta tiene 18 millones de consumidores potenciales y su consumo anual per cápita es de 8 kilos, 4 kilos más que EE.UU. y 6 kilos más que el de Europa, según Statista y Fresh Plaza.