Entre enero y octubre de este año, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos crecieron 9% en relación al mismo periodo del año anterior al haber sumado US$ 4,991 millones, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Este crecimiento fue impulsado por mayores envíos de minerales, que a octubre aumentaron en 63%, sumando US$ 1.572 millones; seguido del agro no tradicional con US$ 1.822 millones (10%) y pesca no tradicional con US$ 188 millones (17%)”, manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

El mercado estadounidense es uno de los socios más importantes del Perú, ya que se posiciona como segundo destino de las exportaciones nacionales. También es el principal mercado de las exportaciones no tradicionales, las cuales presentan un mayor valor agregado.

Entre los principales productos peruanos exportados a Estados Unidos se encuentran el oro, cuyos envíos sumaron US$ 1,170 millones, con una participación de 23% y una expansión de 188% en relación al mismo periodo del 2019.

Los arándanos frescos registraron también un importante valor exportado con US$ 388 millones, con una cuota de 8% y un aumento de 23%. En tanto, las uvas alcanzaron los US$ 223 millones, con una participación de 4% y un incremento de 30%.

“Cabe mencionar que, desde el 2015, la tendencia de las exportaciones hacia dicho destino ha sido positiva, a excepción del año 2019, en donde el monto disminuyó en 31% en relación al año anterior. Sin embargo, la variación promedio, entre enero y octubre del 2015 al 2020 registra una variación positiva del 6%”, puntualizó Posada.