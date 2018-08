Exportaciones agropecuarias del oriente crecieron 38,2% en primer semestre

Las exportaciones agropecuarias de la macrorregión oriente (San Martín, Loreto, Ucayali y Amazonas) crecieron 38.2% al primer semestre de este año, al sumar US$ 32.4 millones, según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras.

Los principales productos exportados fueron el cacao en grano que alcanzó los US$ 10.3 millones (un incremento de 14.6%), el aceite de palma con US$ 8.8 millones (155.1%) y los palmitos preparados con US$ 1.7 millones (29.1%).

Este sector concentró el mayor peso dentro de la estructura exportadora de esta parte del país (41.4%). En los envíos no tradicionales de San Martín, el sector agropecuario registró la mayor participación.

En cuanto a las exportaciones totales de productos no tradicionales, sumaron los US$ 44.2 millones, lo que representó un crecimiento de 20.4% con relación al primer semestre del 2017. Estos productos fueron responsables del 56.4% del total despachado por esta macro región.

Los envíos de maderas y papeles cayeron 16.8% (US$ 9.2 millones). Este sector concentró el 20.8% de las exportaciones no tradicionales. Los principales productos despachados fueron tablillas y frisos de madera que se redujeron en 25.2% (US$ 2.4 millones) y la madera aserrada que cayó 9.6% (US$ 3.7 millones).

No obstante, las exportaciones pesqueras crecieron 36.7% (US$ 2 millones), debido al incremento de los despachos de peces ornamentales (34.5%), que alcanzaron un valor de US$ 1.8 millones. Este sector explicó el 4.4% de los envíos no tradicionales.

Por su parte, las exportaciones de productos tradicionales, responsables del 43.6% del total despachado por esta macrorregión, aumentaron 19% (US$ 34.1 millones), impulsadas por los envíos de petróleo y sus derivados (235.9% de crecimiento). Este sector explicó el 66.5% de las exportaciones tradicionales (US$ 22.7 millones).

Mientras que los envíos del sector agrícola descendieron 50.3% (US$ 10.8 millones), debido a la reducción de las exportaciones de café, su única partida. Este sector concentró el 31.8% de los envíos tradicionales.

EXPORTACIONES TOTALES

De acuerdo al informe del CIE de Perucámaras, las exportaciones totales (tradicionales y no tradicionales) de la macrorregión oriente alcanzaron los US$ 78.3 millones, lo que representó un crecimiento de 19.8% frente a lo registrado en el primer semestre del 2017.

Los principales mercados de destino para los productos no tradicionales fueron Colombia con US$ 8.9 millones (20.2% de participación), seguido de Chile con US$ 7.5 millones (17.2%) y China con US$ 6.3 millones(14.3%).

En tanto los principales mercados para los productos del sector tradicional fueron Chile con US$ 20.6 millones (60.5% de participación), seguido de Estados Unidos con US$ 3 millones (9%) y Colombia con US$ 2 millones (5.9%).

De las cuatro regiones que conforman esta macrorregión, San Martín registró la mayor participación en las exportaciones totales con el 41.2%. Le siguen Loreto (35.5%), Ucayali (12.8%) y Amazonas (10.6%).