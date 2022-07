Los envíos al exterior de las regiones de la Selva (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali) sumaron más de US$ 221 millones entre enero y abril de este año, reflejando un incremento de 57,5% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 140′284.000), informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La cifra acumulada en el primer cuatrimestre del año es la más alta de los últimos años, aunque se debe considerar que los subsectores pesca para consumo humano directo (CHD) y metalmecánica cerraron con caídas de 13,5% y 7,1%, respectivamente.

MIRA | El proyecto de ley que reduce tasa de interés para los buenos pagadores

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos tradicionales (US$117,8 millones) aumentaron 52,5% y concentraron el 53,3% del total por los mayores envíos de hidrocarburos (alza de 31,2%), destacó el aceite crudo de petróleo. Otros fueron la minería (61%) y el agro (100,4%).

Los de valor agregado acumularon US$ 103,1 millones obteniendo un incremento de 63,7%. Su principal actividad fue la agroindustria, cuyo monto superó los US$ 78,5 millones (65,1%), seguida de maderas con US$ 23,8 millones (67,9%).

El principal mercado de la oferta selvática fue Brasil con US$ 47.2 millones, logrando un crecimiento exponencial de 5,130.2%. El top five lo completaron India (evolución de 14,8%), México (155%), Estados Unidos (219,4%) y Países Bajos (122,9%).