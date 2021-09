Conforme a los criterios de Saber más

Las exportaciones industriales sumaron US$ 3.201 millones entre enero y julio de este año, reflejando un incremento de 58% respecto a igual periodo del 2020 (US$ 2.026 millones), y superando ligeramente lo registrado en el 2019 (US$ 3.006 millones), informó este lunes la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerenta central de Exportaciones de ADEX, Ysabel Segura, destacó la recuperación del sector al acumular ocho meses consecutivos de crecimiento –desde diciembre del 2020–, lo cual genera una buena expectativa de cara al cierre del año.

La gerencia de manufacturas explicó que en este avance también se considera un efecto estadístico debido a la pandemia y las medidas restrictivas aplicadas en el 2020.

“Si cotejamos la cifra de este año con la del 2019 (enero-julio) se observa un incremento de 6,5%”, manifestó.

Destino

Agregó que un factor importante en la recuperación de esta actividad fue la demanda de Estados Unidos, el principal destino de nuestras exportaciones industriales.

Los envíos a ese país sumaron US$ 852 millones y reportaron un alza de 75,4%, además concentraron el 26,6% del total.

ADEX informó que todos los sectores industriales cerraron en azul. El más importante por monto exportado fue el químico (US$ 1.019 millones) con una variación positiva de 31,6% y un 31,8% de participación.

Sus partidas más importantes fueron placas y láminas de polímeros de propileno, óxido de cinc, neumáticos y placas de etileno; y sus mercados Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Colombia.

Sector textil

Detalló que la oferta de la cadena textil-confecciones (US$ 843 millones) también cerró en positivo al incrementarse en 76,3%, aunque hay que recordar que aún no supera las cifras de años anteriores como en el 2012 (US$ 1.214 millones) o del 2014 (US$ 1.066 millones).

Su oferta estuvo liderada por t-shirts de algodón, camisetas interiores de punto, pelo fino o cardado de alpaca, entre otros, los cuales se dirigieron mayoritariamente a Estados Unidos, que concentra el 54,4% de esta cadena. Otros mercados fueron Chile, Colombia, Canadá y Brasil.

La siderometalurgia (con envíos por US$ 813 millones) representó el 25,4% de los despachos industriales, los cuales tuvieron el mejor desempeño al crecer 103,8%.

Entre sus primeros destinos figuran Colombia, Estados Unidos, Bolivia, Suiza y Ecuador. Sus productos más exportados fueron el alambre de cobre refinado, cinc sin alear, plata en bruto aleada, barras de hierro o acero sin alear y barras de cobre refinado.

Si bien la metalmecánica (US$ 301 millones) aumentó sus pedidos en 31,6%, aún no supera el monto del 2019 (US$ 332 millones). Destacan partidas como partes de máquinas de sondeo o perforación, partes de máquinas o aparatos y vidrios enmarcados, entre otros, que se dirigieron a Chile, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Finalmente, el rubro varios (industria del papel, joyería y otros) con envíos por US$ 224 millones creció 54,1%. Sus principales mercados fueron Estados Unidos, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.

