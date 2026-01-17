En los últimos 12 meses a noviembre del 2025, las exportaciones no tradicionales de nuestro país anotaron un crecimiento de 14,5%, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), con lo cual el Perú experimentó el mayor crecimiento anual en los envíos de dichos productos entre las principales economías de la región.

En concreto, el crecimiento de los envíos no tradicionales peruanos superó a los de Colombia (13%), México (8,2%), Chile (4,4%) y Brasil (3%).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La entidad monetaria destacó, asimismo, que el crecimiento promedio anual de los últimos cinco años de las exportaciones no tradicionales del Perú fue de 10,1%; por encima también de la expansión de nuestros pares regionales.

De otro lado, en noviembre, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$6.360 millones, lo que significó un crecimiento de 13,7% interanual favorecido por el alza en los precios internacionales del oro y cobre. El BCR detalló que, además, se observó un mayor valor exportado del café, por el aumento de los volúmenes y el alza de su cotización internacional.

Balanza comercial

La entidad monetaria informó que el superávit de la balanza comercial acumulada en los últimos 12 meses continuó con su tendencia creciente en el undécimo mes del año anterior, alcanzando los US$32.143 millones.

En términos mensuales, según el BCR, el superávit comercial de bienes registró US$3.731 millones en noviembre, superando el monto de US$506 millones registrado en el mismo mes del 2024.