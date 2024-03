Las exportaciones peruanas crecieron 12,6% en enero de este año en comparación con el mismo mes del año pasado, sumando US$ 5 mil 263 millones 351 mil en enero de este año, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los envíos tradicionales ascendieron a cerca de US$ 3 mil 586 millones, mostrando un crecimiento de 12.3% y representando el 68,1% del total.

La actividad líder fue la minería con US$ 2 mil 973 millones (aumento de 20,9%) gracias a los mayores despachos de cobre, a pesar de la caída de su precio internacional; y del oro en bruto, favorecido por la mejora de su precio.

Los hidrocarburos retrocedieron -14,6%, al igual que la pesca tradicional (-17,7%), mientras que el agro experimentó un aumento de 44.9% por el buen comportamiento del café (alza de 40,2%).

Adex informó que China fue el principal mercado de esta oferta al concentrar el 46,7%. Dentro de los diez países que recibieron mayores exportaciones peruanas también se encuentran Canadá, Japón, India, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, EE.UU., Alemania y Chile.

“El año pasado fue difícil y aun así las exportaciones terminaron en azul; sin embargo, el resultado pudo ser mejor, en particular de las no tradicionales”, señaló el presidente del gremio exportador, Julio Pérez Alván.

Del mismo modo, opinó sobre la agenda pendiente del gabinete ministerial presidido ahora por el premier Gustavo Adrianzén.

“El enfoque debe ser a la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, la lucha contra la informalidad, y, en particular la reactivación económica pues el ciudadano de a pie necesita trabajo, educación y salud”, precisó.

No tradicional

Los envíos con valor agregado sumaron cerca de US$ 1,677 millones 376 mil, reflejando una evolución de 9,3% en relación al mismo mes de 2023 (US$ 1,534 millones 515 mil). Representaron el 31,9% de las exportaciones totales.

De sus 10 sectores, solo 4 cerraron en azul: agroindustria, químico, siderometalurgia y varios; y los otros 6 en rojo: textil, confecciones, pesca para CHD, metalmecánica, minería no metálica y maderas.

La agroindustria creció 21,6% por efectos asociados al Fenómeno de El Niño en la producción y precios mundiales.

Segundo en el ranking se ubicó el rubro químico con US$ 161 millones 373 mil (19.1%), seguido por la siderometalurgia (US$ 134 millones 312 mil), pesca para CHD (US$ 101 millones 199 mil), minería no metálica (US$ 93 millones 945 mil), confecciones (US$ 92 millones 938 mil), metalmecánica (US$ 48 millones 110 mil), varios (US$ 37 millones 769 mil), textil (US$ 31 millones 905 mil) y maderas (US$ 5 millones 953 mil). El principal mercado receptor de estos despachos fue EE.UU. con del 36,8%.