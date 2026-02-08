Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La reciente aprobación de una modificación ambiental para la unidad minera Cerro Verde permitirá a la operación redefinir su planificación productiva y extender su horizonte operativo hasta el año 2053, abriendo paso a una nueva etapa de continuidad y ajustes técnicos en uno de los principales proyectos mineros del sur del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Extensión operativa y mayor capacidad: los cambios que habilita la nueva aprobación ambiental de Cerro Verde
Economía

Extensión operativa y mayor capacidad: los cambios que habilita la nueva aprobación ambiental de Cerro Verde

ProInversión afirma contar con respaldo legal calificado para la reorganización patrimonial de Petro-Perú
Economía

ProInversión afirma contar con respaldo legal calificado para la reorganización patrimonial de Petro-Perú

El alto costo de la Nueva Carretera Central obliga a buscar otra forma de pago, según el MEF
Economía

El alto costo de la Nueva Carretera Central obliga a buscar otra forma de pago, según el MEF

Precio del dólar hoy, domingo 8 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día
Mercados

Precio del dólar hoy, domingo 8 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día