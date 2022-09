Fabiola Muñoz, exministra de Ambiente y de Agricultura y Riego, cuestionó que el Gobierno no tenga proyectos de infraestructura verde en sus principales carteras de inversión. Indicó que el país tiene una carencia de este tipo de proyectos, por lo que potenciarlos es una oportunidad de atraer inversiones.

“Tenemos una brecha de infraestructura en el país, pero seguimos creyendo que es la infraestructura gris la única manera de cerrar esa brecha cuando tenemos ahora oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza de soluciones verdes. Tenemos una institución importante, Proinversión, ¿cuántos proyectos de Asociación Público Privada tenemos de infraestructura verde en el Perú? Ninguno, porque los sectores no los piden”, explicó en la mesa de debate “Perú: En búsqueda de una recuperación económica verde”, organizada por El Comercio con la Coalición por la Economía Verde.

“Los países más avanzados están transitando a energías más limpias todavía y los mejores inversionistas están buscando dónde están las condiciones para poder invertir, pero que su inversión contribuya a reducir emisiones”, remarcó.

Debido a este interés, exhortó al Gobierno a acercarse a los empresarios para ofrecer soluciones conjuntas para la realización de este tipo de proyectos.

“Las empresas quieren, pero dicen [al Gobierno] que las inviten a sentarse a una mesa para ver cómo trabajamos juntos un calendario que me permita dar ese salto que necesito. Sin embargo, muchas veces no nos sentamos en la misma mesa con el sector privado porque el Estado se muere de miedo. [Creen que] están negociando. Si lo haces de manera transparente, de manera abierta, con todas las condiciones, ¿por qué no [coordinar]? El sector privado sabe qué condiciones necesita y el Estado puede adecuar su marco normativo”, concluyó.

En el debate, realizado el 31 de agosto, también participaron Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Videnza, y Mario Bazán, investigador principal del Foro Nacional Internacional.