Familia Cisneros alista fondo millonario de US$1.000 millones para invertir en reconstrucción de Venezuela

El tamaño del fondo podría alcanzar los US$2.00 millones, indicaron fuentes según Bloomberg.
Por Redacción EC

Adriana Cisneros, jefa de una de las familias más poderosas del empresariado venezolano, lidera esfuerzos para recaudar US$1.000 millones para crear un fondo de capital privado que invertirá en dicho país, informó Bloomberg Línea.

