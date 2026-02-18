Familia Cisneros alista fondo millonario de US$1.000 millones para invertir en reconstrucción de Venezuela

Adriana Cisneros, jefa de una de las familias más poderosas del empresariado venezolano, lidera esfuerzos para recaudar US$1.000 millones para crear un fondo de capital privado que invertirá en dicho país, informó Bloomberg Línea.

Cisneros, actual directora de la firma de inversiones del mismo nombre con sede en Miami, planea centrarse en sectores como infraestructura, logística, telecomunicaciones y energía con la expectativa de que el gobierno inicie una ola de privatizaciones en el futuro cercano.

De esta manera, Cisneros aportará parte del capital y el resto provendrá de inversionistas institucionales que han estado buscando oportunidades para participar. El tamaño del fondo podría alcanzar los US$2.00 millones, indicaron fuentes según Bloomberg.

Cabe precisar que la familia Cisneros ha sido una de las más emblemáticas del ámbito empresarial venezolano durante los últimos 80 años trayendo marcas icónicas de Estados Unidos al país como Pepsi, Burger King, Studebaker y Pizza Hut.

Aún en este contexto, la situación de Venezuela sigue siendo compleja, donde Estados Unidos sigue tomando decisiones en gran medida. De momento, un proyecto de reforma energética ha avanzado en el Congreso y también se está debatiendo una medida de amnistía política y reconciliación.

De momento, no ha habido ninguna indicación por parte de las autoridades estadounidenses o venezolanas sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones presidenciales. Por ahora, el foco está puesto en estabilizar la economía y permitir que los ingresos de petróleo fluyan nuevamente a las arcas venezolanas.