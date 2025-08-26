La Fed abre la puerta a recorte de tasas y los mercados globales responden con fuerza: ¿cómo podría impactar al Perú?

Los mercados financieros internacionales reaccionaron con entusiasmo el viernes a las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), quien reconoció cambios en los riesgos para la economía y dejó abierta la posibilidad de un recorte de la tasa de interés en septiembre.

Daniel Velandia, Managing Director de Research y economista jefe de Credicorp Capital, describió la reacción inicial del viernes como muy favorable. “Tuvimos fuertes alzas en los índices accionarios de Estados Unidos, una caída relevante del dólar a nivel mundial, apreciación de las monedas latinoamericanas, alzas en los precios de los ‘commodities’ y un descenso de cerca de ocho puntos básicos en las tasas de los bonos del Tesoro a dos y diez años”, señaló. Añadió que “hoy el mercado incluso está revirtiendo parcialmente lo que observamos ese día”.

Ana Lucía Rondón, asociada de Inversiones de Prima AFP, coincidió en que la jornada del viernes estuvo marcada por un renovado apetito por riesgo. “Wall Street registró su mejor sesión desde abril, liderada por tecnológicas y acciones de menor capitalización. El oro y otros metales se vieron favorecidos por la depreciación del dólar. El sol se apreció cerca de 0,6% y cerró en torno a S/ 3,518, impulsado por ventas de dólares de inversionistas extranjeros, mientras que corporativos locales aprovecharon para comprar en torno a S/ 3,52. El Banco Central participó de manera acotada al renovar ‘swaps’”, explicó. Estos instrumentos son operaciones financieras que la autoridad monetaria usa para moderar la volatilidad del tipo de cambio.

US Federal Reserve Chair Jerome Powell (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) / ROBERTO SCHMIDT

En la misma línea, Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, remarcó que la sorpresa del viernes fue lo que generó el ‘rally’. “La insinuación de que la Fed bajaría tasas generó una fuerte subida ese día, básicamente por cierre de cortos”, comentó. Es decir, inversionistas que habían apostado a una caída de precios tuvieron que comprar de nuevo, lo que aceleró la subida. “Hoy, en cambio, el mercado se ha mantenido más bien lateral y con cierta corrección después de la gran subida. Todo el mundo está a la expectativa de lo que suceda el miércoles con los resultados de Nvidia, que pesa más del 8% en el S&P 500 ”, comentó.

Expectativas sobre la Fed

Los analistas coinciden en que el mercado ya descuenta con alta probabilidad un recorte en septiembre. Para Rondón, la expectativa se sitúa en torno al 80% de probabilidad de una baja de 25 puntos básicos. Velandia precisó que los cálculos ya marcan un 86%. “ La discusión ahora está en lo que ocurrirá después, ya que dentro de la Fed hay posturas divergentes : algunos piden mantener la tasa más alta por más tiempo ante riesgos inflacionarios, mientras otros respaldan los recortes por el enfriamiento del mercado laboral”, explicó.

Leno añadió que la Fed ha optado por priorizar el empleo, que muestra señales de deterioro, frente al control de la inflación. “Eso es lo que Powell insinuó en Jackson Hole: que van a decantarse por cuidar el empleo y, en consecuencia, abrir espacio para una baja de tasas”, señaló.

Ambos remarcaron la importancia de los datos próximos. Rondón destacó que los reportes de agosto serán decisivos, mientras que Velandia recordó que este viernes se publicará el índice de inflación PCE (Precios de Consumo Personal, por sus siglas en inglés), “el más monitoreado por la Fed y que puede ser determinante para que la probabilidad de recorte se acerque a 100%”, dijo.

Fachada de la Reserva federal de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Riesgos en el horizonte

Más allá del recorte de septiembre, la gran incógnita es la trayectoria futura de la política monetaria. Velandia advirtió que la Fed publicará nuevas proyecciones en su reunión del 17 de septiembre, y que “el mercado suele anticiparse, comprar el rumor y vender la noticia, por lo que tras la decisión podríamos ver episodios de volatilidad”. También alertó sobre el impacto de los mayores aranceles en Estados Unidos, que podrían presionar la inflación y condicionar los siguientes pasos de la Fed.

Leno coincidió en que la reacción del viernes sorprendió a los inversionistas, pero hoy persiste la duda sobre si esa fortaleza podrá sostenerse. Recomendó mirar de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10, 20 y 30 años, así como el comportamiento de los bonos de alto rendimiento en Estados Unidos. “Si estos caen, es señal de que el mercado ya descuenta de manera clara la reducción de tasas”, anotó.

(Foto: GEC) / MANUEL MELGAR

Implicancias para Perú

En el plano local, las expectativas de menores tasas en Estados Unidos fortalecen a los activos peruanos. Según Rondón y Leno, cuando la Fed reduce su tasa, los bonos y depósitos en EE.UU. se vuelven menos atractivos, por lo que los inversionistas internacionales buscan mayores rendimientos en mercados emergentes como Perú. “El ingreso de capitales hacia mercados emergentes impulsa la demanda por bonos y acciones locales, fortalece al sol frente al dólar y mejora las condiciones de financiamiento, especialmente en sectores sensibles al crédito”, sostuvo Rondón. Añadió que, de confirmarse un ciclo de recortes, sectores bursátiles ligados al ciclo económico serían los más favorecidos.

Leno también resaltó que un recorte de tasas en Estados Unidos hace menos atractivas las inversiones en renta fija norteamericana y podría redirigir capitales hacia mercados emergentes como Perú. Sin embargo, advirtió que el semestre preelectoral en el país podría contrarrestar parte de ese efecto positivo sobre el tipo de cambio.

Según el Banco Central de Reserva, el tipo de cambió cerró este lunes en S/ 3,536 / Franchesca Chacón

Velandia coincidió en que la tendencia puede sostenerse en el corto plazo, aunque el desenlace dependerá de los mensajes que dé la Fed en septiembre. “Lo que se anuncie tras la reunión será clave para saber si la actual ola de optimismo en los mercados emergentes, incluyendo Perú, se mantiene o no”, concluyó.