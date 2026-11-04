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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

Durante la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban 2026), organizada junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), se destacó la necesidad de que la región eleve su productividad y fortalezca sus vínculos con los mercados internacionales. Estos retos se presentan en un contexto complejo para América Latina, comentó Raúl Guizado, presidente de Felaban, durante su discurso de bienvenida.

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