La posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte en los próximos meses ha encendido las alertas en distintos segmentos de la cadena textil-confecciones. Aunque hasta el momento no se reportan impactos generalizados en la operación de las empresas, representantes de la industria advierten riesgos para la producción de algodón, la comercialización de prendas de invierno y el transporte de insumos y productos terminados.

Martín Reaño, gerente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que uno de los segmentos más expuestos es el de las microempresas textiles que apostaron por la campaña de invierno. “Muchas de ellas han venido preparándose sin prever que las temperaturas en la costa no serían las habituales”, señaló.

Según indicó, estas empresas podrían enfrentar una menor demanda debido a las temperaturas superiores a la normal registrada en la costa. En ese contexto, recomendó identificar mercados alternativos dentro y fuera del país que permitan colocar la producción.

A ello se suma la situación de las empresas dedicadas a la producción de hilados, tejidos y confecciones orientados a climas fríos. De acuerdo con Reaño, diversas proyecciones climáticas sugieren que las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño podrían mantenerse en la costa peruana hasta febrero del 2027, reduciendo la demanda de este tipo de productos.

“No obstante, este escenario también puede representar una oportunidad, ya que en otras regiones las temperaturas suelen descender durante estos eventos, generando una mayor necesidad de prendas de abrigo. Por ello, será importante identificar y atender oportunamente esos mercados”, anotó.

Las temperaturas superiores a lo normal podrían afectar la demanda de prendas de invierno y de productos textiles orientados a climas fríos.

Reaño recordó que el Comité Textil y Confecciones de la SNI viene monitoreando desde finales del 2025 los reportes del Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos. “Hoy, el debate entre los especialistas ya no gira en torno a si habrá o no un fenómeno de El Niño, sino a cuál será su intensidad. Existe un 63% de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte”, afirmó.

Por su parte, Juan José Córdova, presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), señaló que las empresas del sector no han reportado hasta el momento mayores costos operativos ni problemas de abastecimiento asociados al fenómeno de El Niño. Sin embargo, coincidió en que podrían registrarse impactos sobre la siembra de algodón en regiones del norte como Piura y Lambayeque, aunque sostuvo que la producción proveniente del sur y de la selva sería suficiente para atender la demanda local.

Riesgos para algodón y logística

La SNI también advirtió posibles impactos sobre la producción nacional de algodón. Reaño explicó que las principales zonas algodoneras del país podrían verse afectadas por mayores precipitaciones, las cuales suelen alterar el proceso de floración de los cultivos y favorecer la aparición de plagas. Según indicó, experiencias previas asociadas al fenómeno de El Niño mostraron problemas como caída de botones y flores, además de una mayor incidencia de plagas que afectan el rendimiento agrícola.

Además, señaló que un evento climático de gran intensidad podría generar interrupciones logísticas debido a lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos e inundaciones. Estas situaciones podrían afectar carreteras y vías de comunicación utilizadas para el transporte de materias primas, insumos y productos terminados.

La SNI señala que existe una probabilidad de 63% de que el próximo Fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte.(Foto: Andina)

Por ello, consideró fundamental reforzar las labores de prevención, especialmente la descolmatación de ríos y quebradas, así como las acciones orientadas a proteger los cultivos agrícolas y la infraestructura de transporte.

Reaño agregó que las empresas ya vienen preparándose para distintos escenarios. Entre las medidas adoptadas mencionó la búsqueda de mercados alternativos, la producción de prendas más ligeras y la coordinación con clientes y proveedores para reducir posibles impactos sobre la actividad productiva.

El sector advierte que las lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño podrían afectar la floración del algodón y favorecer la aparición de plagas.

Sector enfrenta menor demanda externa

Las advertencias llegan en un momento complejo para la cadena textil-confecciones. Durante el 22° Foro Textil, ADEX informó que los envíos del sector sumaron US$ 534,8 millones entre enero y abril de este año, cifra que representó una caída de 5,6% respecto al mismo período del 2025.

Dentro de ese resultado, las confecciones registraron exportaciones por US$ 370 millones y una contracción de 7,6%, afectadas principalmente por la menor demanda de Estados Unidos. Córdova señaló que ese mercado concentra alrededor del 65% de las exportaciones peruanas de confecciones.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, señaló que el sector enfrenta un entorno de mayores exigencias internacionales, márgenes más ajustados y una apreciación del sol que impacta la rentabilidad de los exportadores. Asimismo, destacó la necesidad de impulsar una agenda de competitividad basada en inversión, innovación y modernización tecnológica.

Según cifras de la Office of Textiles and Apparel (OTEXA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos citadas por el gremio, la participación peruana en las importaciones estadounidenses de prendas de vestir alcanzó apenas el 1,13% durante el primer cuatrimestre del año.

Para Córdova, además de los desafíos asociados al contexto internacional, la industria debe seguir fortaleciendo su competitividad mediante proyectos de digitalización, innovación y automatización que permitan elevar la productividad y reducir costos.