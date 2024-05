Según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la experiencia previa enfrentando al FEN debería servir como ejemplo para impulsar los trabajos de prevención. “En el 2015 se asignaron S/700 millones para tareas de prevención. El FEN no llegó ese año, sino en el 2016 y 2017 y la inversión ayudó un poco a reducir el impacto. Eso mismo podría ocurrir ahora. No habrá FEN en el 2024, pero eso no quiere decir que no habrá en el 2025″, indicó.

Nivel de Gobierno Marco presupuestal (mlls. S/) Devengado (mlls. S/) Avance Gobierno Nacional 510,3 143,6 28,1% Gobiernos Regionales 17,3 5,2 30,4% Gobiernos Locales 0,1 0,1 100% Total 527,8 148,9 28,2% Fuente: Mef

La mayor parte de las transferencias, S/510 millones, fueron asignadas al Gobierno Nacional. Los sectores que presentan mayor avance son Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 56,4% ejecutados (S/98 millones) y la Presidencia de Consejo de Ministros -que tiene entre sus pliegos a la Autoridad Nacional de Infraestructura- con 41% (S/33 millones). En cambio, los sectores con menor ejecución son Agrario y Riego con 7,2% (S/8 millones) y Defensa con 3% (S/4 millones).

Sector Marco presupuestal (mlls. S/) Devengado (mlls. S/) Avance Vivienda, Construcción y Saneamiento 173,9 98,1 56,4% Defensa 142,5 4,2 3,0% Agrario y Riego 112,9 8,1 7,2% Presidencia del Consejo de Ministros 80,7 33,0 41,0% Fuente: MEF

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a cargo de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tiene a su disposición S/89 millones y solo ejecutó S/6 millones. En tanto, la propia cartera tiene asignados S/23 millones y realizó un avance de S/1,8 millones.

Uno de los proyectos pendientes del Midagri es la rehabilitación del servicio de agua para los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto, en Tumbes, que tiene un marco presupuestal de S/15 millones y todavía no se ejecutó ni un sol.

Pliego del sector Agrario y Riego Marco presupuestal (mlls. de S/) Devengado (mlls. de S/) Avance Autoridad Nacional del Agua (ANA) 89,2 6,2 7,0% Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 23,7 1,8 7,9% Fuente: MEF

A través de su área de prensa, el Midagri le respondió a El Comercio que durante el primer trimestre las lluvias en diversas regiones del Perú dificultaron la ejecución de obras, pero que se vienen realizando tareas de prevención, limpieza y descolmatación este año en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica.

Además, señaló que “la ANA viene realizando los procesos respectivos, de acuerdo a norma, para cumplir con las metas presupuestales este 2024″.

“La ANA ha bajado la guardia. Como no vino el FEN se relajaron cuando deberían estar corriendo para preparar las actividades de prevención. Se debe prevenir o mitigar las filtraciones de los ríos, o los efectos de los huaycos. Entonces ahí se muestra una falta de diligencia y proactividad, como si reaccionaran solo cuando ocurre el siniestro”, cuestionó Castilla.

Para Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica, estas demoras muestran que el problema de ejecución de obras es estructural, ya que las entidades cuentan con presupuesto, pero no logran invertir en los momentos adecuados.

“No es un problema de dinero. Si los presupuestos se ejecutan al ritmo del 7% no se puede poner como excusa una caída de recaudación, por ejemplo. Los fondos están disponibles. El año pasado no hubo un FEN, pero hubo inundaciones en Tumbes, en Piura. Si el FEN hubiera llegado este año como se preveía, hoy seguiríamos buscando cómo salir”, sentenció.

En ese sentido, indicó que las presiones de Contraloría y la falta de flexibilidad de las leyes de contrataciones impiden que los funcionarios públicos actúen con mayor celeridad.

“El funcionario está entre la espada de la Contraloría y la pared de los sistemas administrativos. ¿Qué hacer en esos casos? La solución excepcional es que estos elementos se saquen del sistema las inversiones urgentes, que es lo que pasó con los Juegos Panamericanos [que se construyeron a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno]. Pero mientras se siga con este sistema los funcionarios públicos no se involucrarán en la toma de decisiones y tampoco se atraerá a personas con capacidades más altas”, agregó.

Defensa Civil

Por otro lado, en el sector defensa el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) cuenta con un presupuesto de S/125 millones para enfrentar el FEN. Hasta el momento ejecutó S/3 millones, es decir, un 2,8%.

El área de prensa de la entidad indicó que se pronunciarían al respecto, pero no obtuvimos respuesta.

Para Castilla, las demoras en Indeci se pueden deber a que como entidad se encargan principalmente de servicios durante la emergencia y no necesariamente tienen como fin principal la prevención.