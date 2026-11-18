El Gobierno oficializó la entrega de un subsidio extraordinario de S/ 200 a favor de los afiliados al SNP (D.L. 19990). La Oficina de Normalización Previsional (ONP), precisó que el subsidio, emitido vía el D.U. 018-2026, mitigará los efectos económicos generados en los pensionistas por las intensas lluvias de Fenómeno El Niño 2026-2027.
El Gobierno oficializó la entrega de un subsidio extraordinario de S/ 200 a favor de los afiliados al SNP (D.L. 19990). La Oficina de Normalización Previsional (ONP), precisó que el subsidio, emitido vía el D.U. 018-2026, mitigará los efectos económicos generados en los pensionistas por las intensas lluvias de Fenómeno El Niño 2026-2027.
El decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/ 300, S/ 400 y S/ 600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.
¿Quiénes recibirán el bono?
El DU precisa que la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:
Si tiene una pensión otorgada con carácter definitivo.
Estar registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026.
Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.
La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.
Forma de pago y características del bono
El bono se desembolsará en diciembre de 2026 en el mismo cronograma y sin trámite adicional.
La ONP informa que dicha bonificación no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, no se incorpora a la pensión y no constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de ningún tipo. Asimismo, la ONP no descontará nada del bono, salvo por orden de un juez.
El gasto será financiado con cargo al presupuesto de la misma ONP y la norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Julio Velarde juró como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031, iniciando su quinto mandato consecutivo. La ceremonia se realizó en el Palacio de Justicia y fue encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
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