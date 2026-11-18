El Gobierno oficializó la entrega de un subsidio extraordinario de S/ 200 a favor de los afiliados al SNP (D.L. 19990). La Oficina de Normalización Previsional (ONP), precisó que el subsidio, emitido vía el D.U. 018-2026, mitigará los efectos económicos generados en los pensionistas por las intensas lluvias de Fenómeno El Niño 2026-2027.

El decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/ 300, S/ 400 y S/ 600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.

Inundaciones en Piura tras lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Tania Bautista) / Tania Bautista

¿Quiénes recibirán el bono?

El DU precisa que la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:

Si tiene una pensión otorgada con carácter definitivo .

. Estar registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026 .

. Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.

La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Forma de pago y características del bono

El bono se desembolsará en diciembre de 2026 en el mismo cronograma y sin trámite adicional.

La ONP informa que dicha bonificación no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, no se incorpora a la pensión y no constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de ningún tipo. Asimismo, la ONP no descontará nada del bono, salvo por orden de un juez.

El gasto será financiado con cargo al presupuesto de la misma ONP y la norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.