A través del Decreto de Urgencia N° 010-2026, el Ejecutivo dictó medidas extraordinarias para ejecutar intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), ante los eventos climáticos extremos proyectados por el Fenómeno El Niño (FEN) y así mitigar los riesgos en la población e infraestructura a nivel nacional.

Las medidas, refrendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responden al escenario advertido por la Comisión ENFEN, que mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y proyecta una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027, y a la declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente en 893 distritos del país dispuesta mediante Decreto Supremo N° 124-2026-PCM.

¿Qué dice el MEF al respecto?

EL MEF explicó que este decreto permite que las Obras por Impuesto ejecuten servicios vinculados a la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al FEN además de las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) de emergencia en las zonas declaradas en emergencia.

Gracias a la contratación directa de empresas y supervisoras, la etapa previa se reducirá de 50 a menos de 10 días hábiles, mientras que el cierre del contrato pasará de 45 a 18 días. El proceso también agiliza la ejecución, liquidación y emisión de certificados oficiales.

Además, este conjunto de medidas permite que las IOARR de emergencia se añadan a la lista de priorización sin registro previo en el Programa Multianual de Inversiones y que las entidades públicas puedan asumir directamente la inspección, sin dejar de lado su responsabilidad por la calidad de la intervención.

Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, las medidas permitirán ofrecer una ruta corta, transparente y verificable para prevenir los impactos de El Niño en las regiones más vulnerables, destacó el MEF.

Para garantizar el proceso, las actuaciones se difundirán en la Plataforma Digital Única del Estado (www.gob.pe) y en las sedes digitales de ProInversión y las entidades participantes, bajo la supervisión y control simultáneo y posterior de la Contraloría General de la República.