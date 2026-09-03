La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
Por Redacción EC

A través del Decreto de Urgencia N° 010-2026, el Ejecutivo dictó medidas extraordinarias para ejecutar intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), ante los eventos climáticos extremos proyectados por el Fenómeno El Niño (FEN) y así mitigar los riesgos en la población e infraestructura a nivel nacional.

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