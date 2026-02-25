La historia del mono Punch, que tras ser abandonado por su madre y tener dificultades para adaptarse en la comunidad de monos en el zoológico de Ishikawa, Japón, y adoptar como suyo un peluche orangután, se viralizó en todas las redes sociales.

A través de diversos videos difundidos en plataformas como Tik Tok e Instagram se puede ver la evolución de la vida de Punch, que no abandona a su peluche orangután exclusivo de la marca sueca Ikea.

Gracias a la popularidad que alcanzó en redes sociales, muchas personas buscan hacerse con el peluche de apoyo emocional de Punch, que de momento ya se ha agotado en diversas tiendas online de México y de otros países.

El modelo se llama “DJUNGELSKOG”, una palabra en noruega que se traduce al español como “bosque de la selva” y es de 36 cm. De acuerdo con información disponible en la web oficial del establecimiento en México, el precio del peluche es de 299 pesos y actualmente se encuentra agotado en línea.

En establecimientos de Puebla y Guadalajara Expo, el famoso peluche de Punch ya no está disponible. Este juguete está hecho 100% de poliéster y fibra hueca reciclada. Cabe precisar que la versión miniatura, de 20 centímetros y con un costo de 49 pesos, también se agotó tanto en línea como en todas las tiendas Ikea en México.

En Chile, país donde también generó gran conmoción, la demanda del peluche de Punch ha sido todo un éxito. Según Javier Grez, regional sales manager de Ikea, las ventas han crecido un 24% en la última semana.

“Desde que se comenzó a hacerse conocida la historia de Punch, en Ikea hemos visto cómo cada vez más personas han querido llevarse a casa nuestro orangután DJUNGELSKOG, cuyas ventas han crecido un 24% en la última semana en Chile. Independientemente de esta semana en particular, este es el producto más vendido de nuestra categoría de peluches, seguido por nuestro oso panda KRAMIG y el perro GOSIG GOLDEN”. indicó Grez.