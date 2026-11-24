Fernando Zavala, CEO de Intercorp, conversó con El Comercio durante el Cade Ejecutivos 2026 sobre las expectativas de crecimiento económico del país. Además, explicó que sin el fenómeno de El Niño, el país pudo haber alcanzado un crecimiento del de 4,5%. Respecto a las empresas de Intercorp, señaló que se debe encontrar un balance en el uso de la inteligencia artificial para la atención al consumidor y para los procesos internos.

- En el panel en el que participó esta tarde se habló sobre inteligencia artificial (IA). ¿Cómo manejan la IA en Intercorp y cómo la aplican a los negocios?

Lo que conversamos en el panel son todos los retos que se vienen como país. Hay retos geopolíticos, socioeconómicos y todo el proceso de continuar abriéndonos al mundo, pero también hay retos de tecnología y de inteligencia artificial; hay que ver cómo eso puede ayudar mucho a la empresa, por un lado, pero sin olvidar los riesgos. Hace poco hemos visto ciberataques, por ejemplo, en los bancos más grandes de Estados Unidos. Hay que utilizar muy bien la IA.

Nos hemos puesto metas importantes: primero, hubo un proceso de sensibilización a nivel de líderes de qué significa usar esa tecnología, eso fue el año pasado. Después, en cada una de las funciones hemos pedido metas tangibles de lo que se puede hacer, tanto en cómo mejoramos procesos, pero también en cómo podemos entender mejor a nuestros consumidores y así darles los servicios o productos que ellos necesitan.

- ¿Utilizan más esa tecnología para sus clientes o es para sus propios procesos?

El 85% (de las empresas) está utilizando más esta tecnología para los procesos internos. El gran reto es cómo tener un balance entre procesos internos y mejorar los servicios al consumidor. Estamos todavía en la gran tendencia, pero queremos movernos a cómo dar mejores servicios y más personalizados a nuestros consumidores. Es un proceso, estamos aprendiendo mucho ahí.

- En términos de controles, ¿dónde está el límite?

Controles es un tema crítico. Primero, con la IA tienes acceso a mucha información y a mejorar tu proceso, pero también tienes la posibilidad de que entren a tu sistema. Ahí hay que invertir muy bien en ciberseguridad. Nosotros lo estamos haciendo con mucha rigurosidad en todas las empresas del grupo. Además, esto está evolucionando: te preparas, van aprendiendo y tienes que estar a la vanguardia.

Otro tema también es que hay que utilizar la IA en beneficio de algo. No es simplemente que nos sirve para jugar o tener mayor información, sino tiene que establecer proyectos y en base a hacer estos proyectos, ir avanzando con controles. Todavía estamos en proceso de aprendizaje de lo que puede ser la IA. Es importante tener ‘benchmarks’ y aprendizaje de quienes ya saben cómo podemos ir en este camino.

Fernando Zavala, CEO de Intercorp. (Foto: Joel Alonzo)

- En dos de las compañías del grupo han tenido dos incidentes de ciberseguridad en los últimos años. ¿Qué reflexión trae esto?

Los ciberataques están en todo el mundo. El banco más grande de Estados Unidos ha tenido un ataque con afectación directa a las cuentas de los usuarios. Nosotros empezamos ya un proceso, hace casi dos años, de prepararnos para lo que se viene.

Al igual que nosotros, otras empresas han recibido ataques. Hoy en día siento que estamos en el camino correcto para tener la valla mucho más alta, preparar a los equipos sobre cómo reaccionar y, sobre todo, siempre ser transparente en la forma en que actúas.

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- ¿Qué se viene en Intercorp en cuanto a inversiones para el 2027 o en qué sectores se enfocarán?

Operamos en muchas empresas. Si ves el Perú de los últimos 25 años, tuvimos dos grandes etapas: una donde crecíamos al 5% hasta el 2016-2017 y después, una donde caímos al 2%, un crecimiento mediocre. Eso te da el 4% en promedio. Creemos que el Perú va a entrar en una etapa de crecimiento al 5%, porque tenemos estabilidad, una presidenta [Keiko Fujimori] que va a durar 5 años y un contexto internacional beneficioso para el Perú, como los precios internacionales.

Bajo ese concepto, queremos redoblar las inversiones para los próximos años.

- ¿No solo en el 2027, sino a mediano plazo?

Sí, creemos que las oportunidades van a estar y, además, es transversal. Por ejemplo, vemos oportunidades en retail, crecimiento en los formatos que tenemos, pero también lo vemos en los colegios y en la universidad.

El sector educación, además, tiene estos dobles beneficios: crecemos, pero el impacto en las comunidades es importante.

- Con la UTP han crecido mucho en los últimos años.

Todo el sector ha crecido y nosotros también. Estamos presentes con 16 sedes y todavía hay espacio para seguir creciendo. El peruano requiere educación de calidad y nosotros tenemos una propuesta de valor súper interesante.

- Este crecimiento de 5% que menciona, ¿se podría alcanzar en el 2028?

Creo que sí. Este año, con la inversión privada que hemos tenido de casi 15%, si se descuenta el factor del fenómeno de El Niño en agro y en pesca, podríamos haber estado cerca del 4,5%.

Si tenemos un Niño que no impacte tanto o, en todo caso, que impacte en el primer semestre y reaccionamos rápido como sector público y privado en términos de reconstruir y de invertir nuevamente en lo que se vio afectado, cuidando a las personas, creemos que podemos tener un segundo semestre casi llegando al 5%. Esa cifra no está lejana a las condiciones que tenemos ahora.

Fernando Zavala, CEO de Intercorp. (Foto: Joel Alonzo)

- ¿Ha reaccionado rápido el gobierno?

El gobierno tuvo problemas, porque encontró a un sector público muy debilitado. No es fácil arrancar así. Eso le ha tomado tiempo.

Lo bueno de este gobierno es que lo veo muy abierto a trabajar con el sector privado. Hemos tenido la oportunidad de apoyarnos con otras empresas a través de Hombro a Hombro y tenemos un PMO. Eso era impensable en gobiernos anteriores y lo han tomado muy bien, ayuda a tener una mejor visibilidad en los proyectos que se tienen que hacer y ayuda a saber dónde el sector privado puede complementar lo que se está trabajando.

No creo que sea un tema de reacción tardía. El Estado no estaba preparado. Lamentablemente, el gobierno anterior no hizo nada, pero hoy tienes a un privado que conversa con el sector público y eso va a ser una ventaja a la hora de reaccionar a lo que se viene.

- ¿Reaccionó rápido el sector privado?

Está reaccionando más rápido, porque ya no hay ese temor de trabajar con el sector público de forma transparente, a través de gremios e iniciativas como Hombro a Hombro. Se está dando un diálogo en beneficio de la sociedad.

Todos queremos poner el hombro para llegar a ese 5%, que beneficia a los peruanos con mayor acceso, oportunidades de empleo, mayores tributos que tienen impacto en mejores servicios públicos. Sí hay que mejorar la ejecución.

- Y la calidad de esta...

Habrán ministerios que hoy día están avanzando más, algunos menos, pero en todos se siente que están avanzando. En los últimos años no sentíamos eso.

-¿Tiene esa misma percepción del Parlamento?

Es un Parlamento bicameral, es un avance importante y se tiene que ir ajustando. Me hubiera gustado que las facultados sean más completas, pero creo que vamos a tener una segunda oportunidad de avanzar en esos proyectos. Nos gustaría ver un Congreso que trabaja más en conjunto y que llegue a acuerdos más rápidos, creo que esto se va a ir dando.

- Volviendo a Intercorp y El Niño, ¿qué medidas adoptaron sobre el tema?

Nos sentimos preparados. Hemos fortalecido todo lo que es infraestructura, desde colegios, la universidad, los centros comerciales y las tiendas de los supermercados. Tenemos ahí un plan. En segundo lugar, estamos trabajando muy fuerte con nuestros colaboradores, porque cuando pasa este tipo de fenómenos, necesitas que el sector privado brinde servicios; las farmacias y los supermercados no pueden parar.

A veces se corta la conectividad y las comunicaciones. Tu colaborador debe estar bien. En nuestro caso, están todos censados, tienen equipos para reaccionar rápido en sus casas, sabemos quién se puede ver más afectado y quién lo cubriría. Es un trabajo que se ha hecho y ha funcionado bastante bien.

También están las comunidades y ahí hemos trabajado con Hombro a Hombro, con Perú Pendiente y con Techo. Estamos dando recursos para que estén preparados para poder reaccionar rápido, pero va a ser un trabajo titánico. Siendo que el sector privado está mejor preparado que en años anteriores.

- Si tuviera que mencionar un solo compromiso del sector privado para el 2027, ¿cuál sería?

Una reacción solidaria fuerte en términos de impactos que puede generar El Niño. El Estado nos necesita y la comunidad aún más. Segundo, redoblar las inversiones, esa es la forma que tenemos que crecer.

- ¿Para crecer más de 15% en inversión privada?

Sí. Hay la voluntad, todavía hay algunas trabas, pero se siente otra voluntad. Estamos viendo cómo se está moviendo, lo vemos desde el sector inmobiliario, el retail, todos crecen de forma importante y esto va a generar una dinámica imparable. En el grupo estamos recibiendo dos inversionistas extranjeros a la semana para preguntarnos cómo vemos al Perú o para decirnos que les gustaría hacer algo con nosotros.

- Con Urbi, compañía del grupo, tienen muchos proyectos de obras por impuesto. ¿También participan en servicios por impuestos?

Tenemos un plan agresivo en obras por impuesto. En los últimos años hemos hecho 34 obras por S/1.200 millones o S/1.300 millones. Sentimos que hemos podido hacer el triple, pero era muy difícil encontrar la autoridad en la cual confiar para hacer proyectos, porque son obras que pueden demorar hasta cuatro años.

Hoy día vemos una apertura a hacer obras por impuestos muy importante y queremos triplicar el monto invertido para los próximos años. Tenemos la capacidad y es un apoyo muy directo a solucionar problemas que tienen las comunidades.

No estamos tan listos como pensábamos en términos de las obras que se pueden hacer por servicio, pero ya se abrió el canal y creo que eso tendrá efectos importantes en los próximos años.

- ¿Qué resultados concretos, tomando en cuenta El Niño, deberíamos alcanzar al cierre del 2027?

El Niño va a afectarnos más o menos 1,5% y podría ser hasta 2%. En el segundo semestre deberíamos crecer al 4,7%, quizás 5%, y el 2028 no veo nada que nos pueda parar como país para seguir creciendo.