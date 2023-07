Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

La SNI espera que la presidenta dé un mensaje claro respecto a las medidas que tomará para el crecimiento económico hasta el 2026, fecha en que termina su mandato.

“Uno de los grandes problemas de nuestro país en la actualidad es que el consumo ha bajado, lo que ha hecho que la economía se enfríe. En mayo la industria primaria cayó casi en 30% y la no primaria en poco más del 10%. Dinamizar el sector construcción podría mejorar la demanda. Se puede lograr creando una mesa de análisis para poder destrabar obras de infraestructura. Tenemos más de 2.300 obras por casi S/23 millones que están paralizadas”, afirmó Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI.

Por otro lado, el advirtió que sería perjudicial que Boluarte no dé una visión de desarrollo a futuro.

“Si el mensaje de nuestra presidenta no menciona un compromiso del Estado en la reactivación de nuestra economía, pero dando muestras de una visión de desarrollo a largo plazo sería perjudicial. Estaría viendo temas coyunturales, del día a día, pero no tendría una visión de futuro a desarrollo en el largo plazo. Necesitamos que se comience a construir esa visión”, aseguró.

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

Por su parte, la AFIN exhortó a que se anuncie el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura, que representa una inversión de US$30 mil millones. Asimismo, pidió que se especifique si se aplicarán PMO (oficinas de gestión de proyecto) en los acuerdos gobierno a gobierno.

“Es importante aclarar que, si se va a continuar haciendo contratos de gobierno a gobierno en el sector, se incluya una PMO para la gestión integral de proyectos, a través de una Asociación Público Privada. [La oficina debe estar] desde la planificación, ingeniería y ejecución; acompañando todo el proceso y a las entidades que intervienen. Esto en fundamental para el cierre de brechas, especialmente en infraestructura social como educación, salud, agua y saneamiento, conectividad y electricidad”, indicó AFIN en un comunicado dirigido a El Comercio.

En tanto, aseguró que podría afectar al sector el desconocimiento de contratos de concesión y las resoluciones de tribunales arbitrales dictadas sobre contratos de concesión. “La seguridad jurídica es el principal elemento para atraer inversionistas serios”, señaló.

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

La CCL, por su parte, espera que el mensaje incluya propuestas concretas en salud, infraestructura y para combatir la informalidad. Además, pidió que se anuncien medidas para promover la simplificación administrativa.

“Estas acciones permiten eliminar obstáculos y costos innecesarios derivados de un funcionamiento inadecuado de la administración pública. Además, proponemos acelerar e incentivar la ejecución de megaproyectos a través de los mecanismos de Asociación Público Privada, lo que dinamizará el resto de la economía. Entre los sectores que generan encadenamiento con otras actividades económicas se encuentran la minería, construcción e infraestructura”, aseguró Hernán Lanzara, vicepresidente de la CCL.

Asimismo, indicó que sería riesgoso que el mensaje no toque temas anticorrupción, así como otros en materia económica y prevención de desastres naturales. “Durante esta semana, el ministro de Economía, Alex Contreras, proporcionó cierta información, pero la presidenta Boluarte debe ofrecer más precisiones al respecto. Su liderazgo en estos temas es fundamental”, añadió.

Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI)

En tanto, Jose Espantoso, presidente de ASEI, señaló que su gremio espera que se presente un plan para generación de vivienda formal que incluya enfrentar el déficit habitacional dando estabilidad jurídica.

“[Se debe] enfrentar el déficit habitacional mediante una mayor inversión en subsidios, con el objetivo de generar 190 mil viviendas nuevas al año, que es lo necesitamos para cubrir la demanda que se genera cada año por las 140 mil nuevas familias que necesitan un hogar cada año y 50 mil para cerrar la brecha habitacional cuantitativa. Esta última alcanza las 500 mil viviendas, en 10 años”, explicó.

También pidió que se dé una lucha frontal contra las mafias de traficantes de terrenos.

Asociación de AFP

Por su parte, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, indicó que es importante que se toque el tema previsional porque “es crítico establecer criterios básicos para ver hacia dónde nos va a conducir la reforma de las pensiones”.

“Es importante la universalización del acceso a la jubilación en materia de pensiones en el país y, por otro lado, es necesario la garantía de una pensión mínima. Creo que es importante que la presidenta anuncie cuál es el compromiso del Estado para que se sepa que el componente estatal va a ser parte del financiamiento de la pensión y que se respete, evidentemente, el derecho de la cuenta de capitalización individual”, remarcó.

Asimismo, exhortó a que la mención a la reforma de pensiones también detalle los incentivos tributarios para aligerar la carga para el Estado.

“La reforma de pensiones no solo requiere compromiso del Estado en términos de financiamiento, sino también se pueden dar incentivos tributarios o ‘matching contribution’ de manera tal que no todo es carga para el Estado. Se trata de establecer las líneas maestras que deberían conducir hacia una reforma de pensiones. Es momento de que el Ejecutivo de señales de compromiso no solo mediante recursos, sino también mediante incentivos para que los independientes puedan aportar para su pensión”, dijo.