¿Reconoció el aporte de la minería al crecimiento?

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía

Hay grandes omisiones, siendo la mayor los conflictos sociales por los que el BCR corrige a la baja el PBI minero.

La competitividad minera en el país ha decaído ocho puntos en diez años por los riesgos regulatorios, el mal manejo de los conflictos sociales y el temor a las reglas que van cambiando. La dificultad de cumplir con las regulaciones y el costo de financiamiento de proyectos se hace oneroso por lo que hay aversión al riesgo al momento de invertir.

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora principal del IEP y

La situación económica a la que alude el presidente es la de hace seis a ocho semanas, totalmente distinta a la de hoy.

La relación de este gobierno con el sector minero no ha sido la mejor. Todos queremos más inversión minera de calidad, responsable y sostenible pero, en lugar de hablar de eso, el presidente se está centrado en anunciar millones de dólares , y no en comprometer la voluntad y el accionar del Estado a favor de que estos capitales sean posibles.

Diego Macera, gerente general del IPE

Este debió ser el año, dado el precio de los minerales, en que la inversión privada pudo crecer a tasas interesantes.

Ya no escuchas a gente decir que la minería no paga impuestos, creo que ha quedado demostrado que, justamente, el esquema tributario estaba pensado para capturar este tipo de rentas cuando los precios subían. No queda claro que el presidente haya entendido ese mensaje de responsabilidad fiscal de mediano plazo.

¿Es oportuno hablar de nuevos bonos alimentarios y programas sociales?

Luis Miguel Castilla

Es una oportunidad de subsidiar la demanda de la población más vulnerable pero debe hacerse rápidamente.

Hay que ver si se genera una necesidad de focalizarlo en más de una oportunidad y pagarlo. Se debe evitar que se politice y se cree un manejo clientelar de este tipo de recursos.

Carolina Trivelli

Es el mismo anuncio que dio el ministro de Economía cuando presentó el proyecto de ley al Congreso de la República.

El único anuncio realmente innovador del discurso es el incremento de Pensión 65 y, personalmente, creo que está muy bien, pero tiene un impacto fiscal que hay que ver que esté contemplado adecuadamente en el flujo de recursos públicos.

Diego Macera

Ha habido anuncios de gastos adicionales, como más transferencias para incrementar el sueldo de profesores.

Hemos tenido varios puntos en donde el presidente ha dado mensajes incluso confrontacionales. Por ejemplo, que no se logró reducir el precio de los alimentos a pesar de haberlos exonerado del IGV. A pesar de que se dijo que no iba a funcionar, culpó de malas prácticas al empresariado.

¿Es logro del Ejecutivo, como lo anunció el presidente, el cobro de deudas tributarias?

Luis Miguel Castilla

Está mal informado y está politizando instancias que deben ser totalmente imparciales.

Estas son medidas financieras. Está interfiriendo y se está entrometiendo en el Poder Judicial y en lo que hacen instancias supranacionales, porque muchos están en arbitrajes internacionales. Haría mejor en informarse antes de incluir algo así en el mensaje presidencial.

Carolina Trivelli

Esto depende de otros, del Tribunal Fiscal, de acuerdos entre deudor y la Sunat, son procedimientos administrativos.

Está muy bien que se cobren las deudas que están sancionadas y buena parte de las deudas están todavía en algún tipo de litigio pero, cuando se resuelvan, se cobrarán. No hay mayor novedad en ese anuncio, es un proceso administrativo que hay que cumplir . Cuando se concluye debe cobrar, pero no es ninguna acción proactiva del gobierno.

Diego Macera

Para eso hay instituciones encargadas de resolver este tipo de controversias.

El presidente no puede venir a decir que se trata de una deuda y él se va a encargar de cobrarla, cuando en realidad son montos en controversia que se resuelven en el Tribunal Fiscal. No tiene nada que hacer el Ejecutivo ahí.

¿Es posible implementar una reforma integral del sistema de pensiones hacia fines de año?

Luis Miguel Castilla

No es la primera vez que se trata una reforma que carece de contenido inicial.

Ojalá que, efectivamente, se aborde de manera seria esta reforma. Se requiere mejorar la seguridad social en el país y esto implica abordar otras reformas como la formalización de la economía y ampliar la base de recaudación para tener una base tributaria mucho más amplia. No soy optimista pero ojalá que abordemos un tema estructural que el país necesita urgente porque si no, a futuro, nuestros hijos van a pagar la factura, sin duda.

Carolina Trivelli

El problema es que los informales son quienes no quieren aportar.

Veremos qué dice la comisión encargada ya que hoy día, si los informales quisieran aportar, podrían hacerlo pero quieren que alguien aporte por ellos, y ese es un problema distinto.

Diego Macera

La coyuntura es especialmente complicada y hay dudas respecto al liderazgo de la PCM en la comisión encargada.

Siempre es bienvenido hablar de temas que son estructurales. Al final el foco, y donde lamentablemente no ha habido mucho interés, es en expandir la cobertura del sistema cuyo gran problema es que son muy pocas personas las que aportan regularmente. Necesitamos pensar fuera de la caja y ver cómo podemos incentivar el ahorro previsional en personas que no están en planilla . Ese foco no lo han tenido.