Fitch Ratings, agencia calificadora, rebajó la calificación crediticia de Colombia a ‘BB’ de BB+ con perspectiva estable.

La calificadora, mediante un comunicado, puso en duda que un cambio de liderazgo tras la elección presidencial del próximo año mejore el panorama fiscal del país.

“Fitch espera que la falta de un ancla fiscal creíble, el aumento de las rigideces del gasto y las posibles limitaciones políticas para implementar medidas de aumento de ingresos dificulten las perspectivas de consolidación fiscal después de la elección de 2026, independiente del resultado”, señaló la agencia en un comunicado.

Asimismo, estimaron que el gasto primario aumentará 13% para fines del 2025 y llevará el déficit primario a 2,9% del PBI. Cabe precisar que Colombia perdió el grado de inversión en 2021 después de las rebajas de Fitch Ratings y S&P.

“Estos factores estructurales limitan la capacidad del gobierno para estabilizar las finanzas públicas en el horizonte mediano”, agregó Fitch.

Desde entonces, los niveles de deuda en Colombia se han mantenido elevados y la regla fiscal que limitaba el gasto del gobierno fue suspendida. En marzo último, Fitch recortó la perspectiva de la calificación del país a negativa.

“El déficit primario de este año será mucho mayor y el del próximo año será aún más alto. La trayectoria de deuda del país se alejará de los niveles de países con calificaciones similares. Sin recortes de gasto o compromisos creíbles, todo seguirá deteriorándose”, aseguró Andrés Pardo, estratega jefe para América Latina en XP Investments.

A pesar de la rebaja, las calificaciones de Colombia se sustentan en un sólido historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera frente a diversos shocks externos e internos.

Sin embargo, Fitch Ratings advirtió que las calificaciones están limitadas por elevados déficit fiscales, el incremento sostenido de la ratio deuda/PBI, una alta carga de intereses y una fuerte dependencia de las materias primas como el petróleo y el carbón, que exponen al país a volatilidades en lo precios internacionales.

De acuerdo con el medio Caracol Radio, el Ministerio de Hacienda no ha emitido aún un pronunciamiento sobre la rebaja, pero analistas esperan que el gobierno de Gustavo Petro intensifique esfuerzos para aprobar una regla fiscal más robusta antes de las elecciones presidenciales de 2026.