Resumen

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El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán) el martes pasado. EFE/ Abedin Taherkenareh
El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán) el martes pasado. EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Redacción EC

Fitch Ratings señaló que un conflicto prolongado con Irán podría afectar a múltiples sectores corporativos en todo el mundo, principalmente a través de precios más altos de los hidrocarburos, disrupciones en la cadena de suministro y, de manera indirecta, por una demanda más débil debido a la caída de la confianza del consumidor y al aumento de las tasas de interés, así como por una recuperación retrasada desde los mínimos cíclicos. Sin embargo, los ingresos y márgenes de algunos sectores se verían beneficiados por la disrupción.

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