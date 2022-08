El ministro Burneo anotó que “el financiamiento de fondos se da de acuerdo con el precio de los metales, pero estos son volátiles. El propósito es que haya más predictibilidad, porque cuando hay volatilidad se genera problemas en la gestión de proyectos, pues un proyecto de inversión tiene necesidad de financiamiento en el tiempo”, anotó.

Además, dijo que “no se va a tomar un centavo de esos fondos, sino que es una herramienta financiera para los gobiernos subnacionales”.

Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que esta es una propuesta que aprovecha la coyuntura de precios altos de los minerales para que una parte del canon alimente este fondo, lo que sería como un ahorro para el gobierno local respectivo.

“La idea es que haya una cuenta a nombre de cada gobierno subnacional que nadie pueda tocar y que se active cuando los precios de los metales bajen. Habría que ver los detalles de lo planteado por el Ejecutivo, pero un fondo de estabilización es una propuesta que estaba dando vueltas por años y debe manejarse así”, señaló.

Sin embargo, existe preocupación por el momento en el que se está realizando, señaló el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien anotó que si bien, conceptualmente, la propuesta está bien planteada y fundamentada, pueden jugar en contra los riesgos externos que se vienen presentando y el que haya una caída más pronunciada en los precios de los minerales puede originar que los flujos caigan.

“[Si las transferencias caen] hay un mayor desincentivo a utilizar los recursos y a forzar a los titulares de estos fondos a tener una parte de ahorro forzoso, por más beneficios que sea tener un flujo garantizado”, dijo.

Otra preocupación tiene que ver con que, al presentar el Ejecutivo el proyecto al Congreso, este se desnaturalice mediante nuevas disposiciones y se utilicen los recursos del canon para otros fines de corte populista, incluso para mayor disponibilidad de gasto corriente, explicó Castilla.

Para Casas, esta es una oportunidad no solo para aprovechar la coyuntura de precios altos, sino de explicar a los gobiernos locales y regionales sobre el mecanismo de ahorro.

“El mayor escollo será convencer a los gobiernos locales y regionales que reciben canon que acepten esto porque el mensaje que pueden entender es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se va a quedar con su dinero y no es así. Esa sensación debería contrarrestarse para reducir la conflictividad y asegurar una provisión para obras de infraestructura para la población”, anotó Casas.

Durante la conferencia de la sesión del Consejo de Ministros, Torres anotó que la finalidad del fondo es tener seguridad de proveer los recursos a las regiones, provincias y distritos a partir de enero.

“Sin este fondo hay que esperar a que el MEF haga la transferencia. Pero con el fondo ya no habrá esa dificultad, porque las transferencias se podrían hacer desde enero de cada año y así acelerar la ejecución de obras”, dijo.

Sobre esto, Casas comentó que dependerá de los montos que haya en el fondo y no es sino hasta marzo o abril cuando ya se tiene la precisión del monto que se va a transferir y de ahí se realiza la repartición del canon.

“La idea es que no haya volatilidad sino una trayectoria más plana de los ingresos y con ello lograr predictibilidad. Ser más estable sería mantener los mismos montos, quizás en distintas cuotas, para no transferir todo el dinero de golpe, pero que reciban desde enero no lo veo como algo tan relevante, el objetivo es evitar la volatilidad”

Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico