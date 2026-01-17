El Foro Económico Mundial de Davos, principal espacio global de diálogo sobre los grandes desafíos económicos, sociales y geopolíticos del mundo, contará en su edición 2026 con la participación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, y con el socio principal de Grupo Estrategia, Felipe Valencia-Dongo.

En el encuentro anual que organiza el World Economic Forum entre el 19 al 23 de enero en Davos, Suiza, Velarde participará como panelista en una sesión dedicada a la economía de América Latina, donde se abordarán los principales retos macroeconómicos y las perspectivas de crecimiento de la región.

A su vez, Valencia-Dongo será expositor en un panel centrado en la construcción de confianza en entornos complejos, donde compartirá aprendizajes derivados de su experiencia trabajando con proyectos de gran escala desarrollados en contextos sociopolíticos y territoriales desafiantes.

El Foro Económico Mundial reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales y representantes de organismos multilaterales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Argentina, Javier Milei; así como CEOs de compañías globales como Microsoft, Nvidia y Salesforce.

La presencia de dos peruanos como expositores en Davos 2026 representa una señal positiva para el posicionamiento del Perú en las conversaciones globales, aportando visión, experiencia y propuestas en temas clave como crecimiento económico, gobernanza y construcción de confianza entre diversos actores públicos.

Davos pone de relieve que el Perú puede aportar experiencia y perspectiva en los espacios donde se discute el futuro global.