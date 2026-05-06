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Primer día del evento, en el que están presente el ministro de transporte federal de Alemania, el ministro de Azerbaijan, que tienen la presidencia de la organización hasta este año y el secretario general del Foro Internacional de Transporte (ITF, por sus siglas en inglés).
Primer día del evento, en el que están presente el ministro de transporte federal de Alemania, el ministro de Azerbaijan, que tienen la presidencia de la organización hasta este año y el secretario general del Foro Internacional de Transporte (ITF, por sus siglas en inglés).
/ Marc-Steffen Unger
Por Claudia Inga Martínez

La Cumbre anual del Foro Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés)- organismo vinculado a la OCDE-, la mayor reunión anual de ministros de transporte del mundo, ejecutivos y expertos del sector transporte a nivel mundial, y uno de los principales eventos de políticas públicas sobre movilidad, se inauguró hoy en el Centro de Convenciones de Leipzig (Alemania).

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