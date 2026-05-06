La Cumbre anual del Foro Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés)- organismo vinculado a la OCDE-, la mayor reunión anual de ministros de transporte del mundo, ejecutivos y expertos del sector transporte a nivel mundial, y uno de los principales eventos de políticas públicas sobre movilidad, se inauguró hoy en el Centro de Convenciones de Leipzig (Alemania).

El evento, que se realiza del 6 al 8 de mayo, espera reunir a los representantes de sus 69 miembros. Más de 1.200 delegados participan en el evento, entre ellos ministros, perfiles financieros, jefes de organizaciones internacionales, representantes empresariales y expertos. La presidencia del evento de este año está liderada por Azerbaijan, que dará el pase de la presidencia a República Checa.

/ Marc-Steffen Unger

El tema de este año es la financiación del transporte sostenible y resiliente. Y es que la presión de varias crisis simultáneas que presionan a la infraestructura mundial hace necesario tener esta discusión y plantear acciones, destacan desde el ITF.

Las disrupciones en la cadena de suministros, el incierto crecimiento económico y los eventos climáticos extremos ponen a prueba la capacidad de las redes de transporte a nivel mundial. En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, riesgos climáticos y crecientes demandas de infraestructuras, mejorar la resiliencia de los sistemas de transporte se ha convertido en una prioridad fundamental.

Rashad Nabiyev, ministro de desarrollo de la oficina digital y transporte de Azerbaiyan, dijo que han celebrado tres años con un objetivo claro: un foro más fuerte e inclusivo listo para afrontar los retos del transporte global y sus prioridades.

Los resultados se muestran en esta cumbre. Según comentó el representante de la organización, en primer lugar, se trató de reforzar la conectividad del transporte internacional, por lo que han desarrollado una nueva recomendación de política sobre la digitalización del comercio internacional, centrada en una mayor eficiencia y transparencia. El segundo tema, adelantó, gira en torno a la ampliación del ITF. “Se espera que en esta cumbre se unan tres nuevos países: Ghana, Perú y Panamá, un nuevo paso adelante, una representación más global”, destacó durante la conferencia principal del evento.

/ Marc-Steffen Unger

Actualmente son parte del ITF las economías latinoamericanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Destacó, en tercer lugar, que se ha buscado avanzar en la simplificación de las operaciones transfronterizas en el transporte, así como una transición inteligente hacia ciudades más habitables.

Dentro de las recomendaciones de políticas sobre transporte urbano se centraron en la planificación integrada y la eficiencia del transporte público.

“El transporte urbano no es solo un servicio, es un motor de crecimiento, inclusión y calidad de vida”, remarcó la autoridad de Azerbaiyan. Indicó también que es un pilar importante el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos.

El quinto aspecto giró en torno al desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, en lo que indica Azerbaiyan ha contribuido activamente a la ITF con grupos de trabajo e investigaciones, incluido el Informe sobre Perspectivas del Transporte 2027. También, este país ha compartido su propia experiencia en digitalización, planificación y resiliencia, incluyendo el acuerdo sobre un programa de trabajo y presupuesto.

Patrick Schnieder, ministro federal de transporte de Alemania, destacó que el ITF Summit es, desde hace dos décadas, un espacio de intercambio, de diálogo abierto y de búsqueda de soluciones conjuntas para los grandes desafíos de la política de transporte de nuestro tiempo, más allá de las fronteras. “Desde el 2008, el ITF se celebra ininterrumpidamente en Leipzig, siendo ‘host’ de este encuentro mundial de autoridades y ejecutivos del sector. La movilidad es la base de nuestra prosperidad, conecta a personas, regiones y mercados”, anotó.

Un espacio necesario, destacó, más aún en momentos en los que se está viendo con gran claridad lo que sucede cuando las rutas globales de transporte se interrumpen. “Esto pone de manifiesto cuán vulnerables somos, la situación en el Estrecho de Ormuz nos lo recuerda. Cuando la libre navegación se ve obstaculizada las consecuencias se sienten a nivel internacional, también en Alemania“, sentenció.

El estrecho de Ormuz está flanqueado por Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Young Tae Kim, secretario general del ITF, destacó los avances de la organización y la necesidad de fortalecer la resiliencia en el contexto actual. “Lo repito porque las señales han estado claras en todo el mundo”, dijo.

En ese marco, recordó que el contexto del transporte viene siendo desafiante desde el 2023 - 2024 con los ataques al transporte marítimo en el mar Rojo que obligaron a realizar desvíos que añadieron 10 días y millones de dólares en costos a las rutas entre Asia y Europa.

Y en 2021, un solo buque encallado en el Canal de Suez creó un cuello de botella en las cadenas de suministro. “Además, estos riesgos no siempre llegan como shocks repentinos; pueden aparecer lentamente, como el aumento del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos. La mejor protección frente a estos riesgos tiene un costo elevado. Invertir miles de millones para cubrirse frente a riesgos que podrían no materializarse es políticamente difícil. Por ello, estamos trabajando intensamente para ayudar a los gobiernos con nuevas herramientas que permitan evaluar mejor estos riesgos”, reflexionó.

La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel repercute mucho más allá del golfo Pérsico. (EFE) / Andrea De Silva

Invertir en la resiliencia del transporte, agregó, ofrece una buena relación costo- beneficio, en comparación con el costo de no hacer nada. De hecho, “el Banco Mundial estima que el costo de la inacción en los próximos 10 años asciende a US$1 billón”, afirmó. Darle relevancia a invertir en resiliencia genera beneficios adicionales, comentó Kim, tales como superficies de carreteras más duraderas que resisten a los climas extremos y el aumento de tráfico.

“Infraestructuras portuarias reforzadas no solo protegen contra daños, sino que también permiten que los puertos reciban buques más grandes. Así, por cada dólar invertido en resiliencia, se generan cuatro dólares en beneficios, según estudios de ingeniería en el foro”, anotó el secretario general de esta organización.

En su visión, hoy el desafío para los responsables de políticas públicas es, entonces, construir de manera sólida pensando en la resiliencia en términos de retorno de inversión.

Experiencias latinoamericanas

Durante el primer día del foro, hubo un espacio para las experiencias desde nuestra región de algunos de los países que forman parte de esta organización. La sesión reunió a altos funcionarios de transporte, quienes compartieron cómo sus gobiernos están atrayendo inversión del sector privado hacia la infraestructura y qué reformas institucionales están aplicando para que esto funcione.

La inversión del sector privado hacia la infraestructura y qué reformas institucionales están aplicando para que esto funcione.

Guyana presentó una ambiciosa agenda de conectividad impulsada por tres pilares estratégicos: seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad climática. Con un crecimiento del PBI de aproximadamente 34% anual —impulsado por la nueva producción de petróleo y gas— el gobierno está invirtiendo en una carretera de 453 kilómetros que conecta Guyana y Brasil, un puente transfronterizo que une Surinam, Guayana Francesa y Brasil, un hub de aviación ampliado entre el Caribe y Sudamérica, y redes viales internas que acerca 50.000 nuevas viviendas. El BID sigue siendo un socio para el desarrollo, junto con el creciente fondo soberano.

República Dominicana compartió dos perspectivas complementarias. El viceministro de Planificación Fernando Moore Guzmán explicó cómo el gobierno ha reformado la ley de contrataciones públicas y el marco regulatorio del país, introduciendo la planificación de inversiones a largo plazo, rigurosos mecanismos de transparencia y una participación estructurada del sector privado. Un hito reciente que destacó: 53 proyectos de puentes licitados simultáneamente con amplia participación del mercado. Y, ahora se enfocan en completar autopistas costeras y modernizar más de 4.000 puentes en todo el país.

En materia de seguridad vial, Milton Morrison, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, describió el pacto nacional de seguridad vial firmado por el gobierno, que compromete a 120 instituciones a reducir en 50% las muertes en carretera en diez años (actualmente alrededor de 3.000 anuales). Se está desarrollando un plan nacional de seguridad vial, respaldado por un préstamo de US$200 millones del BID, en proceso de aprobación. El año pasado se registró una primera reducción del 5% en los accidentes de tránsito.

Infraestructura (Foto: Andina)

En tanto, Allan Magalhães Machado, director de Obras Públicas del Ministerio de Transporte de Brasil, expuso cómo se han dado tres décadas de experiencia en concesiones y las dos reformas regulatorias clave introducidas en 2023: una nueva política de concesiones con una matriz de asignación de riesgos rediseñada, y un mecanismo para resolver disputas y desequilibrios financieros en contratos heredados. Para finales de 2026, proyectan que se habrán subastado 35 nuevos proyectos de concesiones, que representan US$100.000 millones en inversión a 30 años, con otros 17 proyectos en cartera.