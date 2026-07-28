Maritza Ivonne Canales Martínez juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el gabinete que lidera Luis Galarreta en el Gobierno de Keiko Fujimori Higuchi. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
Maritza Ivonne Canales Martínez juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el gabinete que lidera Luis Galarreta en el Gobierno de Keiko Fujimori Higuchi. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
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Maritza Canales es ingeniera en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina con una sólida formación académica complementada por estudios de maestría en Marketing Agroalimentario, Agronegocios y Antropología Social y Ambiental en España.
Se ha desempeñado como Agregada en la Embajada de Perú en el Reino de Bélgica en Bruselas y en el Consulado General del Peru en Milan. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con importantes organismos de cooperación internacional y como asesora en el Congreso de la República.
Posee amplia experiencia como asesora especializada en desarrollo productivo y rural, sostenibilidad, economía circular, innovación y cadenas de valor.
Posee amplia experiencia de trabajo territorial a nivel nacional, destacándose por su capacidad de gestión, liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible.
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