Es ingeniera en Industrias Alimentarias con una sólida formación académica complementada por estudios de maestría en Marketing Agroalimentario, Agronegocios y Antropología Social y Ambiental en España.
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Por Redacción EC

Maritza Ivonne Canales Martínez juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el gabinete que lidera Luis Galarreta en el Gobierno de Keiko Fujimori Higuchi. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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