Rafael Rey Rey juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

Rafael Rey es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y la PUCP, con estudios de alta gerencia en INCAE, Stanford, PAD y la Universidad del Pacífico. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector empresarial como gerente del grupo Romero, director gerente general de Crowley Perú y miembro de diversos directorios.

Rafael Rey Rey. (Foto: Archivo El Comercio) (Foto: Archivo El Comercio)

En el ámbito público, ha sido diputado, constituyente y parlamentario, así como vicepresidente del Congreso Constituyente, Ministro de Producción y Ministro de Defensa. También se desempeñó como embajador del Perú en Italia, Turquía y San Marino, y como director del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente, conduce el programa político “Rey con Barba”, consolidando una destacada presencia en la vida pública nacional.

Mensaje a la Nación

Tras jurar al cargo para el periodo gubernamental 2026-2031, la presidenta Keiko Fujimori brindó un mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias, que duró aproximadamente 45 minutos.

La mandataria expuso los siete ejes que marcarán el rumbo de su gobierno y detalló las principales medidas que impulsará en cada uno de ellos. Estos son: