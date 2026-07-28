La jefa del Estado tomó juramento al gestor público y empresario cusqueño en una ceremonia celebrada este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
La jefa del Estado tomó juramento al gestor público y empresario cusqueño en una ceremonia celebrada este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rogers Martín Valencia Espinoza como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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