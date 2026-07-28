La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rogers Martín Valencia Espinoza como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rogers Martín Valencia Espinoza como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
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Roger Valencia es gestor público y empresario cusqueño con más de 35 años de trayectoria en los sectores de cultura y turismo. Ha liderado importantes iniciativas como director y gerente general de empresas turísticas, destacando su rol en Andean Lodges y Auqui Mountain Spirit, además de ser pionero en el desarrollo de experiencias únicas como el Camino al Apu Ausangate.
En el ámbito público, se desempeñó como Ministro de Comercio Exterior y Turismo y como Ministro de Cultura, así como Viceministro de Turismo. Actualmente preside el directorio del Instituto Cusqueño de Economía.
Es magíster en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad San Martín de Porres y ha sido reconocido internacionalmente con distinciones otorgadas por Bélgica, el rey de España y la Municipalidad del Cusco.
Asimismo, ha ejercido la docencia y ha contribuido como consultor internacional en proyectos de turismo sostenible y desarrollo comunitario en América Latina.
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