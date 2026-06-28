El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Gabriel Amaro, conversó con El Comercio sobre las expectativas y las temáticas de la quinta edición del Agrofest, que se realizará entre el 1 al 3 de julio y que organiza Agap. De acuerdo con el líder gremial, se necesita de proyectos de irrigación para impulsar las inversiones.

¿Cuáles son las expectativas para esta edición del Agrofest, tomando en cuenta que este año se dará el cambio de gobierno y, además, de que el país afronta el fenómeno de El Niño?

Hemos pasado muchos años de inestabilidad política. Este quinto año de edición es uno muy particular, por el riesgo grande del Niño Costero. Dicen que va a ser un de los más complicados en los últimos 50 años, pero también venimos pasando por una crisis, debido a la guerra en Medio Oriente; estaban subiendo los precios de los combustibles y fertilizantes, dos insumos que afectan directamente el margen de producción agraria. Son insumos con un alto porcentaje en el costo de operación del sector agrario.

Además, en el contexto de cambio de gobierno, donde entra uno nuevo y que tiene la obligación de llevar al país a un crecimiento, por lo menos, del doble de lo que tenemos hoy para generar empleo, además de [enfrentar] otros retos como la seguridad ciudadana.

Estamos en medio de una coyuntura bien complicada, pero también con una expectativa muy grande de un gobierno nuevo que se ha comprometido en sacar al país adelante. Eso es positivo. En ese contexto, Agrofest cada año crece y es un evento emblemático de todo el sector agrario peruano que busca seguir impulsando el desarrollo del sector y el impacto sobre el país. Este evento no solo es para empresas, agroexportadoras o agroindustriales, es también para el pequeño agricultor y todos los proveedores de bienes y servicios que utilizamos para la actividad, producción e industria agraria.

¿Qué temáticas va a abarcar esta edición?

Este es un evento de tres días de conferencias donde van a haber cuatro eventos. El primer y segundo día hay un Congreso Agrícola con diferentes paneles, espacios de discusión y conferencias magistrales. Además, en el día uno habrá un Foro Internacional de Polinización 2026, el primer foro de este tipo donde estarán los apicultores. El día dos, a partir de las 5 p.m. empieza el Congreso Universitario. Y el tercer día tendremos el Summit de políticas públicas, donde vamos a ver temas de infraestructura, puertos, investigación y desarrollo, la afectación de la minería ilegal en la industria, la producción agraria y las propuestas de políticas públicas para el sector agrario en el marco del nuevo gobierno.

Alrededor de estos tres días hay una serie de elementos de ofertas de valor, como el gran mercado, donde estarán pequeños agricultores de varias regiones ofreciendo sus productos. Está el campo ferial, donde habrá toda una línea de maquinarias y servicio para el sector. Ambos son gratuitos.

Vendrán delegaciones de algunos países, hay conferencistas de varias naciones y vienen grupos de distintas regiones. Tenemos una expectativa muy alta, porque también participarán funcionarios públicos de diversas instituciones. También vamos a ver el tema de El Niño, cómo va evolucionando y también el comportamiento de diversos mercados, que son principales para nuestros productos agrarios.

En las últimas cuatro ediciones se llegó a los 8 mil asistentes, ¿cuántas personas pueden llegar en esta edición?

Todos los años se incrementa el número de visitantes, porque el programa es de alto valor. Este año incorporamos el Foro Internacional de Polinización. Son decenas de miles de apicultores que brindan servicios a la pequeña agricultura y a la gran industria para polinizar.

Cada vez el evento se va fortaleciendo con diferentes temas de los subsectores del sector agrario. Este es el evento principal e hicimos en febrero el primer Agrofest descentralizado, en Trujillo, que también fue muy exitoso. Estamos haciendo el evento central y uno regional por año. El próximo año, el Agrofest descentralizado lo vamos a hacer en Ica y el 2028 en Piura.

En el Agrofest del 2025 se generaron US$10 millones a través de ruedas de negocios.

Unimos a la pequeña industria con las cadenas de supermercado nacional e internacional, y también a los proveedores con los productores. Son ruedas de negocio que cada año vamos mejorando. Es una alternativa para los productores y proveedores para intercambiar, poder hacer contratos y también networking. Es un evento de talla mundial y está concitando la atención de delegaciones internacionales. Han venido de España, Chile y Estados Unidos.

¿Cuánto proyectan que se genere en esta ocasión a través de estas ruedas de negocios?

Esperamos llegar, por lo menos, a US$15 millones, pero estamos trabajando en ello. Estamos terminando las coordinaciones con los productores, los proveedores y los supermercados.

Uno de los temas que se abarcará en el programa son los proyectos de infraestructura en el sector, como los de irrigación. ¿Cuál es el panorama de los proyectos de irrigación hacia el futuro?

Hay una gran expectativa, no solo en la minería, sino en la infraestructura para el desarrollo de proyectos agrícolas. Esto se cortó en el 2020 cuando se derogó la Ley de Promoción Agraria y se perdió el ritmo con la inestabilidad que hubo en el país. Ya tenemos la nueva Ley Agraria funcionando, faltan algunos reglamentos, pero ya está publicada y vigente. Esto nos va a traer inversión en los siguientes años. Para que se asiente la inversión, necesitamos proyectos de irrigación con extensiones que permitan ser rentables.

El crecimiento va a tener que darse de todas maneras. Los proyectos de irrigación van a ser un factor para que el siguiente gobierno pueda impulsar el crecimiento y tener la atracción de inversionistas. Ya la virtual presidenta, en sus diversos discursos y en su plan de gobierno, ha prometido terminar Majes, sacar adelante Chinecas, Chavimochic, Poechos y Olmos. Ya hay un plan y venimos trabajando con diversos gobiernos. Existe un plan de entre 23 y 24 proyectos de irrigación que estamos impulsando de forma paralela. Estuvimos reunidos con ProInversión, que estará en el evento explicando la relación y priorización hecha.

Este paquete está bastante claro con las autoridades y con el nuevo gobierno.

¿Se han invitado a autoridades regionales? Además, ¿se ha invitado a la virtual presidenta Keiko Fujimori o a Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular?

Estamos invitando a empresarios, funcionarios públicos, congresistas, líderes gremiales, productores, empresarios y a todos los ciudadanos que quieran ir al evento. También invitamos a embajadores y a políticos, incluyendo a la virtual ganadora con su equipo. Recién han nombrado o dado las credenciales a los senadores y congresistas, y estamos esperando que el JNE dé los resultados finales y reconozcan a la nueva presidenta. Mientras más demore, el país se va a atrasar, porque quedan pocos días para el 28 de julio [fecha del cambio de gobierno].

Aparte de ello, ¿como gremio se han reunido con Keiko Fujimori tras conocerse que, por diferencia de votos, ha ganado la segunda vuelta?

Nos reunimos antes con ella y con varios candidatos presidenciales, pero no en estos días. Espero que pronto sea oficializada para pedir reunión con ella y su equipo. Sí estamos en contacto con varias personas de su equipo, por ejemplo, Miguel Torres, que es el senador más votado y con quien tenemos comunicación, así como otros de su equipo de gobierno.

Por otro lado, ¿cómo observan que culminará el sector agropecuario y las agroexportaciones este año?

El Niño global tiene una ramificación por la zona donde estamos. Además, está el Niño Costero que ya viene afectando. Teníamos una predicción de llegar, por lo menos, a US$17.000 millones [en agroexportaciones], pero todo va a depender de qué tan fuerte sea El Niño. Si se van los pronósticos de un Niño muy fuerte, probablemente mantengamos los montos del año pasado. Todo va a depender de qué tan fuerte sea El Niño.