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Resumen

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¿Qué dice Gabriel Amaro sobre los precios de los productos de agroexportación peruana? (Foto: AGAP)
¿Qué dice Gabriel Amaro sobre los precios de los productos de agroexportación peruana? (Foto: AGAP)
Por Christian Silva

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Gabriel Amaro, conversó con El Comercio sobre las expectativas y las temáticas de la quinta edición del Agrofest, que se realizará entre el 1 al 3 de julio y que organiza Agap. De acuerdo con el líder gremial, se necesita de proyectos de irrigación para impulsar las inversiones.