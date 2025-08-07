General Motors y Hyundai Motor Company anunciaron los planes para los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto.

Las empresas trabajarán juntas en el desarrollo de cuatro vehículos destinados a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, incluyendo una SUV, un automóvil compacto y dos pickups: una compacta y otra de tamaño mediano.

Estos vehículos contarán con una arquitectura flexible, lo que permitirá que funcionen con motor de combustión interna o con sistema híbrido. Además, GM y Hyundai desarrollarán conjuntamente una Van comercial eléctrica para el mercado de América del Norte.

Se estima que, una vez que la producción esté completamente escalada, las ventas de estos vehículos superen las 800 mil unidades por año. Asimismo, General Motors liderará el desarrollo de la plataforma para la pickup mediana, mientras que Hyundai se encargará de los vehículos compactos y de la Van eléctrica. Aunque compartirán plataformas comunes, el diseño interior y exterior será exclusivo para cada marca.

Cabe precisar que el trabajo de diseño y de ingeniería comenzará en breve para los vehículos destinados a Centroamérica y Sudamérica, con lanzamientos previstos para el año 2028.

La Van comercial eléctrica también será fabricada en Estados Unidos en ese mismo año. La implementación de los planes mencionados estará sujeta a las aprobaciones regulatorias que eventualmente puedan ser aplicables en las respectivas regiones involucradas en el proyecto.

“Gracias a esta alianza, GM y Hyundai ofrecerán más opciones a los clientes, con mayor rapidez y a menor costo”, afirmó Amin. “Estos primeros vehículos desarrollados en conjunto demuestran claramente cómo vamos a aprovechar nuestras fortalezas complementarias y la escala combinada de ambas compañías”, destacó Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM y líder global de compras y cadena de suministro.

Por su parte, José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company afirmó que: “La colaboración estratégica con GM nos permitirá seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en distintos segmentos y mercados Nuestra escala combinada en América del Norte y América del Sur nos permitirá responder de manera más eficiente a las demandas de los clientes, con vehículos de diseño atractivo, alta calidad, enfoque en seguridad y tecnología relevante”.