Tiene 19 años de servicio público en la SUNAT. Es un funcionario de carrera de la entidad. Foto: Gob.pe
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Gerardo López Gonzáles como nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

