El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Gerardo López Gonzáles como nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, López González formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles.

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.

Más sobre el nuevo titular del MEF

López Gonzales es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Hacienda Pública y Administración por el Instituto de Estudios Fiscales de España. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en gerencia tributaria, derecho tributario, derecho administrativo y habilidades directivas.

En el ámbito profesional, cuenta con 19 años de trayectoria en la SUNAT, donde se desempeña como funcionario de carrera. A lo largo de ese tiempo ha ocupado diversos cargos directivos, entre ellos jefe de la División de Control y Clausura, gerente de Control del Cumplimiento, gerente Normativo de Procesos e intendente nacional de Gestión de Procesos.

Además, ha sido representante de la SUNAT en diversos encuentros internacionales, donde se trataron asuntos como auditoría tributaria, imposición al valor agregado, tributación digital y gestión de riesgos de cumplimiento. Más recientemente, intervino como ponente en la reunión APEC Perú 2024, desarrollada en febrero.