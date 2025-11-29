Durante su llegada a Tumbes, el presidente de la república, José Jerí, encabezó el inicio de una agenda de trabajo regional en la que destacó la firma de la adenda N°11 del contrato de concesión con Aeropuertos del Perú (AdP). Este documento permitirá avanzar en la modernización del primer grupo de aeropuertos de provincia, entre ellos el terminal aéreo de Tumbes, como parte de un proceso que el Ejecutivo busca impulsar durante los próximos tres meses para atender directamente las demandas de cada región. Tumbes es la sexta región visitada por el mandatario, tras haber estado en Huánuco, Junín, La Libertad, Cajamarca y Áncash.

La adenda firmada contempla la ampliación y modernización de 12 aeropuertos regionales, de los cuales seis se ubican en zona de frontera. Según la información oficial, estas intervenciones impactarán en alrededor de 20 millones de beneficiarios y permitirán contar con nuevas salas de embarque, pistas de aterrizaje, estacionamientos y mejores servicios aeroportuarios. Además, facilitarán la aceleración del proceso de inversiones destinado a mejorar la infraestructura de los terminales aéreos concesionados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Antes de su llegada a Tumbes, el jefe de Estado coordinó la agenda regional con los ministros de Defensa, César Díaz, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón; y el congresista electo por Tumbes, Héctor Ventura. Como parte de sus actividades en la región, también participó en un acto cívico en la Plaza de Armas de Tumbes, donde izó el pabellón nacional y entonó el himno del Perú, en línea con la política del Gobierno de fortalecer la identidad nacional y los valores cívicos.

La agenda de trabajo del presidente incluye la evaluación de medidas de prevención ante la temporada de lluvias junto a autoridades de distintos niveles de gobierno, así como la supervisión de las labores de seguridad en la zona de frontera. El mandatario busca además acordar acciones articuladas que permitan cerrar brechas en infraestructura y servicios, con el objetivo de proteger a la población y promover el desarrollo regional.