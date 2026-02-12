Gobierno aprobará en los próximos días el reglamento de Zonas Económicas y firmará contrato del Parque Industrial de Ancón

Durante el lanzamiento de la Expo SNI Industria 2026 el Ejecutivo detalló avances regulatorios y proyectos vinculados al desarrollo industrial, en el marco de la presentación de la feria que este año se posiciona como la “Plataforma Industrial del Pacífico”.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, confirmó que el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) será aprobado en los próximos días. La titular del sector subrayó que la estrategia apunta a fortalecer la competitividad exportadora y la diversificación productiva.

“Estamos poniendo especial foco en la diversificación productiva y en la diversificación de nuestra oferta exportable”, afirmó Mera. Añadió que los sectores presentes en la Expo superaron los US$ 6.000 millones en exportaciones en 2025 y recordó que las exportaciones manufactureras alcanzaron los US$ 17.965 millones. Asimismo, advirtió que “si no atendemos los aspectos logísticos, no vamos a lograr la competitividad que necesitamos”.

Mera precisó que la rueda de negocios contará con 70 compradores internacionales seleccionados por las oficinas comerciales del Perú en el exterior, en función de la demanda y la oferta exportable disponible. Asimismo, destacó además la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, orientada a consolidar la institucionalidad y profundizar la diversificación de la canasta exportadora, en un contexto en el que las exportaciones representan más del 15% del PBI.

Por su parte, el ministro de la Producción, César Quispe, confirmó que el Parque Industrial de Ancón ya fue adjudicado y que el contrato con el desarrollador se firmará en las próximas semanas.

El titular de Produce indicó que antes de culminar la actual gestión se implementarán tres Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) totalmente equipados, con una inversión superior a S/ 135 millones. Añadió que actualmente existen más de 25 CITE operando en 21 regiones del país, además de 10 unidades técnicas, que brindan soporte y transferencia tecnológica a distintas cadenas productivas.

Además, anunció un cambio en el enfoque de ProInnóvate. “El nuevo ProInnóvate va a estar enfocado en innovación y desarrollo productivo”, señaló, al explicar que se buscará facilitar la adopción tecnológica en micro y pequeñas empresas. Quispe agregó que su sector viene perfeccionando un decreto legislativo para evitar la subvaluación, ya que “la industria necesita competir de igual a igual”.

Por otro lado, informó que el año pasado se formalizaron más de 100.000 empresas y que se ha firmado un convenio con la Caja Cusco para incorporar a entidades financieras y notarios en el proceso de formalización empresarial.

En materia de promoción comercial, el presidente ejecutivo de PromPerú, Ricardo Limo, destacó que en la edición 2025 de la feria se registraron US$ 149 millones en expectativas de negocio y más de 1.700 citas comerciales. Limo recordó que la manufactura aporta entre 12% y 13% del PBI y genera más de 1,5 millones de empleos. “No solo se trata de vender más, sino de vender mejor”, sostuvo, al referirse al fortalecimiento de capacidades empresariales para competir en mercados internacionales.

Además, señaló que para 2026 se ejecutarán más de 15 acciones de promoción comercial en América Latina y Estados Unidos, como parte de la estrategia para diversificar mercados.

Agenda de la Expo SNI y aniversario institucional

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, anunció que en marzo se realizará un foro con candidatos presidenciales para que presenten sus planes ante el sector industrial. “Tendremos la presentación de los planes detallados de todos los candidatos”, indicó James, en el marco de los 130 años de la institución.

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo, informó que la Expo ya cuenta con cerca del 45% del espacio comprometido y que se proyecta ampliar el área de exhibición de 10.000 a 15.000 metros cuadrados. “Tenemos ya casi un 45% de la feria vendida”, señaló al destacar el interés empresarial por esta edición.

Castillo agregó que la feria estará sectorizada y buscará atraer pabellones nacionales de distintos países para fortalecer la articulación internacional del evento.

La Expo SNI Industria 2026 reunirá a 13 sectores productivos y buscará consolidarse como un espacio de articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar inversión, innovación y comercio exterior en la industria manufacturera.