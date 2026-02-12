Gobierno aprobará en los próximos días el reglamento de Zonas Económicas y firmará contrato del Parque Industrial de Ancón

Escuchar
Durante el lanzamiento de la Expo SNI Industria 2026 el Ejecutivo detalló avances regulatorios y proyectos vinculados al desarrollo industrial, en el marco de la presentación de la feria que este año se posiciona como la “Plataforma Industrial del Pacífico”.

