Resumen

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Pensiones de militares y policías subirán hasta en más de S/1.000 desde junio de 2026. (Foto: Andina)
Pensiones de militares y policías subirán hasta en más de S/1.000 desde junio de 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno de José María Balcázar aprobó un nuevo reajuste permanente de las pensiones para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, así como para los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia (Montepío), quienes recibirán incrementos mensuales que oscilan entre S/237 y S/1.028, según el grado pensionable reconocido.

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