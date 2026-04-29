Resumen

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El Minem destacó este importante logro y resaltó que la reanudación de operaciones en el Lote VI, situado en la provincia de Talara, Piura, permitirá incrementar la producción nacional de petróleo. (Foto: Andina)
El Minem destacó este importante logro y resaltó que la reanudación de operaciones en el Lote VI, situado en la provincia de Talara, Piura, permitirá incrementar la producción nacional de petróleo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI, autorizando su suscripción entre Perú-Petro y la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy Group Inc, lo que permite dar un paso en la progresiva reactivación de la producción petrolera en la costa norte del Perú y en la promoción de nuevas inversiones en el sector Hidrocarburos.

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