El Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI, autorizando su suscripción entre Perú-Petro y la empresa Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy Group Inc, lo que permite dar un paso en la progresiva reactivación de la producción petrolera en la costa norte del Perú y en la promoción de nuevas inversiones en el sector Hidrocarburos.

Mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, con la intervención del Banco Central de Reserva (BCR).

Este dispositivo también dispone la conformación, delimitación y nomenclatura del área inicial del lote, y cuenta con la opinión favorable de las instancias técnicas y legales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), incluyendo la Dirección General de Hidrocarburos, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General de Gestión Social.

El ente rector del sector minero-energético destacó este importante logro y resaltó que la reanudación de operaciones en el Lote VI, situado en la provincia de Talara, Piura, permitirá incrementar la producción nacional de petróleo, generar empleo en la región norte, impulsar la actividad económica local y fortalecer la recaudación por concepto de canon y regalías.

Cabe señalar que el contrato aprobado establece que SPT Energy Group Inc. ejecutará, durante los primeros diez años, 120 reacondicionamientos de pozos (workovers) y 323 pozos de desarrollo. Asimismo, en el componente exploratorio se contempla la perforación de 40 pozos exploratorios, con la posibilidad de implementar actividades mediante Unidades de Trabajo Exploratorio (UTEs). En conjunto, estas acciones representan una inversión estimada de US$ 298 millones en la primera etapa del proyecto.