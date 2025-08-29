El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo de Ministros aprobó ayer, jueves 28 de agosto, de manera unánime el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, por un total de S/257.562 millones, que significa un incremento de 2,2 % respecto al del año pasado.

Esta decisión permitirá consolidar la ejecución de obras en infraestructura educativa, salud, transporte y seguridad ciudadana, así como fortalecer los programas sociales, beneficiando directamente a los más de 35 millones de peruanos, indicaron. Además, se incluye también la aprobación de los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En las últimas semanas, el MEF llevó a cabo un extenso proceso de diálogo con los gobiernos regionales y ministerios de Energía y Minas, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo, entre otros, con el fin de recoger de manera directa las prioridades territoriales y sectoriales para que el Presupuesto 2026 sea el adecuado respecto a las necesidades de la ciudadanía.

Cabe señalar que el Proyecto de Presupuesto 2026 se ha diseñado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit de 1,8 % del PBI. Desde el inicio asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, reduciendo la necesidad de transferencias durante la ejecución.

En este contexto, el presupuesto asignado a los gobiernos regionales registra un aumento del 8,6 %, mientras que el de los gobiernos locales —que contempla el incremento del FONCOMUN según la Ley N.º 32387— sube un 3,0 %. Asimismo, se asegura la continuidad de las inversiones en los tres niveles de gobierno y se mantienen los incrementos salariales previamente autorizados por ley.

El presupuesto asignado a los gobiernos regionales registra un aumento del 8,6 %,

¿Cómo estará destinado el presupuesto?

Más de la mitad del presupuesto (50%) se enfocará en las áreas de educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En educación, se asignan S/19.658 millones para el pago de remuneraciones docentes y S/423 millones para finalizar el Proyecto Escuelas Bicentenario. En salud, se destinan S/2.229 millones a la mejora de hospitales y S/2.535 millones para garantizar la continuidad del aseguramiento universal.

En transporte, sobresale la asignación de S/2.695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, el inicio de las Líneas 3 y 4, así como el proyecto del Ferrocarril Lima–Ica. En seguridad ciudadana, se prevén S/5.140 millones para operaciones policiales y S/1.009 millones para fortalecer la investigación y el equipamiento criminalístico.

“El Presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad”, subrayó.