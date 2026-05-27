El Gobierno del Perú aprobó un subsidio económico temporal dirigido a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada como medida para enfrentar el incremento del precio del combustible.

La disposición contempla la entrega de S/4 por galón de diésel B5 y B20 durante un periodo de dos meses, beneficio que alcanzará exclusivamente a transportistas de carga y pasajeros de Lima, Callao y diversas regiones del país que cuenten con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes.

El Ejecutivo informó que destinará S/33.8 millones para financiar el subsidio orientado al sector transporte de pasajeros y carga.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, señaló que la medida busca respaldar económicamente a los transportistas afectados por el alza del diésel y contribuir a la estabilidad del sector.

Requisitos para acceder al beneficio

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, los transportistas deberán contar con autorización emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales.

Asimismo, será obligatorio tener el RUC activo y condición de habido.

Las compras de combustible también deberán acreditarse mediante comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores registrados ante Osinergmin.

Créditos suplementarios y beneficios laborales

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó además un proyecto de ley de créditos suplementarios destinado a financiar inversiones públicas, cierre de brechas y continuidad de servicios estatales.

La propuesta contempla recursos para obras de infraestructura, pago de gratificaciones a trabajadores bajo el régimen CAS y financiamiento de bonos pendientes en el sector Educación.

La asignación de estos fondos está estrictamente sujeta a criterios técnicos de ejecución y capacidad de gasto de los tres niveles de gobierno, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad macroeconómica del país.