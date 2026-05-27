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Gobierno aprobó subsidio para el diésel. Foto: Andina
Gobierno aprobó subsidio para el diésel. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno del Perú aprobó un subsidio económico temporal dirigido a transportistas urbanos, interprovinciales y de carga pesada como medida para enfrentar el incremento del precio del combustible.

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