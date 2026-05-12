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Resumen

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Por Christian Silva

El Gobierno dispuso este lunes la habilitación de un nuevo financiamiento privado a Petro-Perú hasta por US$2.000 millones, para garantizar que la empresa estatal puede adquirir petróleo y abastecerse de combustible. Según la medida, que fue aprobada mediante Decreto de Urgencia, se autoriza a la petrolera a participar, de forma individual o con un tercero, en la constitución de un “vehículo de propósito especial” que recibirá y canalizará el financiamiento para la compañía pública.

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