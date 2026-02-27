Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nilo Rubén Pereira Torres es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Foto: Gob.pe
Nilo Rubén Pereira Torres es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo designó hoy a Nilo Rubén Pereira Torres en el puesto de viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Luis Enrique Jiménez Borra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.