Gobierno aprueba medidas y más de S/179 millones para enfrentar El Niño 2026-2027. (Foto: Andina)
Gobierno aprueba medidas y más de S/179 millones para enfrentar El Niño 2026-2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno publicó este martes el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas extraordinarias de prevención y preparación ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La norma autoriza transferencias por más de S/179 millones a favor de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejecutar intervenciones en zonas vulnerables.

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