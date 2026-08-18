El Gobierno publicó este martes el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas extraordinarias de prevención y preparación ante el peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La norma autoriza transferencias por más de S/179 millones a favor de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejecutar intervenciones en zonas vulnerables.

LEE TAMBIÉN: Ministerio de la Mujer pide prisión efectiva contra expareja de Katherine de la Rosa luego que incendiaran su carro

El dispositivo establece una transferencia de hasta S/129,4 millones para financiar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en cauces de ríos y quebradas identificados como puntos críticos ante inundaciones y movimientos en masa.

Gobierno dispone intervenciones en ríos y quebradas ante riesgo por El Niño 2026-2027. (Foto: Andina)

Estos trabajos se realizarán en distritos de determinadas provincias de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, departamentos que se encuentran comprendidos en la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones.

La ANA identificó 70 puntos críticos de alta vulnerabilidad en ríos y quebradas de estas seis regiones. Los recursos permitirán utilizar equipos, maquinaria y vehículos, además de adquirir insumos y realizar las intervenciones destinadas a reducir los riesgos para la población, infraestructura y áreas productivas.

El decreto también autoriza una transferencia de hasta S/50 millones 59 mil 56 para la ejecución de actividades de emergencia e instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de determinados distritos de las provincias de Lima y Huarochirí.

Según la norma, estas barreras estarán orientadas a reducir los riesgos y vulnerabilidades y mitigar los posibles daños derivados de las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

El decreto recoge las previsiones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que estima probable la continuidad de El Niño Costero hasta abril de 2027. Asimismo, señala que existe una mayor probabilidad de que el evento alcance una magnitud fuerte, sin descartar una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026.

Gobierno autoriza más de S/179 millones para obras de prevención. (Foto: Andina)

Para el verano 2026-2027, el escenario de lluvias más probable contempla precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y central, mientras que en la región andina central y sur se prevén condiciones normales a inferiores.

El dispositivo también señala que las condiciones previstas podrían afectar la actividad agropecuaria, principalmente en los valles agrícolas de la costa norte, debido a cambios en las condiciones de temperatura y disponibilidad de agua, además de posibles impactos en cultivos, infraestructura de riego y drenaje y producción agrícola.

La norma establece que la ANA deberá publicar informes trimestrales y un informe final sobre las acciones realizadas con los recursos transferidos. Estos documentos deberán incluir la relación de puntos críticos atendidos, su ubicación georreferenciada y las fichas técnicas correspondientes.

Asimismo, las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales que reciban financiamiento o realicen modificaciones presupuestarias para intervenciones vinculadas al Fenómeno El Niño deberán remitir reportes mensuales sobre el avance físico y financiero de las acciones ejecutadas.

El Decreto de Urgencia N.° 008-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.