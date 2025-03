El Ejecutivo presentó una ambiciosa cartera de 22 proyectos de irrigación con una inversión estimada en US$ 24.061 millones para el periodo 2025-2026, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola y fortalecer el sector agroexportador. Más del 85% de estos proyectos serán desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y beneficiarán a 14 regiones del país, incluyendo la costa, sierra y selva.

El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, destacó que esta iniciativa permitirá la ampliación de 1′084.921 hectáreas de frontera agrícola y la mejora en la irrigación de 278,871 hectáreas. Asimismo, afirmó que estas inversiones elevarán las exportaciones agroindustriales en más de US$ 31.928 millones.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, explicó que este año se adjudicarán siete proyectos, mientras que los quince restantes deberán ser adjudicados antes del 28 de julio de 2026. Así, afirmó que los proyectos permitirán evitar inundaciones y garantizar el abastecimiento de agua en temporadas secas mediante la construcción de represas.

Más del 85% de los proyectos se desarrollará vía Alianzas Público - Privadas y beneficiarná a 14 regiones. (Foto: EFE)

El ministro Manero también destacó que la ampliación de la frontera agrícola permitirá fortalecer la producción de cultivos industriales como algodón y caña de azúcar, así como potenciar el cultivo de frutas y hortalizas. Con ello, se abre la oportunidad de extender las ventanas de exportación de productos como arándanos, uvas y paltas, permitiendo que el Perú pueda exportar fuertemente durante los 12 meses del año y no solo entre cuatro y seis meses.

“También entendemos la necesidad de desarrollar cultivos industriales. El algodón, por ejemplo, es una gran oportunidad. El mercado de fibra larga se ha recuperado y tiene una tendencia bastante optimista. También la caña de azúcar, que es un cultivo que consume mucha agua, pero, con riego tecnificado, esa demanda disminuye”, agregó.

Entre los proyectos emblemáticos figuran el Trasvase Marañón, con una inversión estimada de US$ 7 mil millones; Pampas Verdes, con una inversión estimada de US$ 4 mil millones; Poechos, con una inversión estimada en US$ 1.500 millones; Chavimochic III, con US$ 430 mil millones de inversión; Chinecas, con US$ 3.500 millones; Alto Piura, además de Majes Siguas I y II (Arequipa), Olmos (Lambayeque) y Araza (Madre de Dios), entre otros.

El director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, resaltó la importancia del esquema APP para la viabilidad de estos proyectos. “En algunos evaluaremos la modalidad de obras por impuestos y, desde luego, discutiremos otras que permitan lograr el objetivo del plazo propuesto”, indicó.

Agroexportaciones

Manero anotó que en este momento, el Perú exporta cerca de US$ 13 mil millones en agroexportaciones y, con los proyectos presentados, esto se podrá multiplicar por cuatro y superar los US$ 40 mil millones en agroexportaciones.

“Hablamos de frutas, hortalizas, cultivos industriales. Estos proyectos permiten incrementar las agroexportaciones en US 30 mil millones de dólares, sumamente importante”, dijo.

El paquete de inversiones en infraestructura agrícola busca consolidar al Perú como líder agroexportador en la región, con la meta de superar los US$50.000 millones en exportaciones al 2045.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, explicó que este año se adjudicarán siete proyectos, mientras que los quince restantes deberán ser adjudicados antes del 28 de julio de 2026.

Petro-Perú

En otro momento, el ministro Salardi reiteró que el Gobierno no destinará más recursos a Petro-Perú en 2024. “Estamos avanzando en la línea de optimizar y mejorar las condiciones de Petro-Perú. Este año no habrá recursos de parte del Gobierno Central hacia Petro-Perú, considerando que ya se hizo un esfuerzo importante el año pasado. Ahora toca acompañarlos en la gestión y que mejore de manera más eficiente”, puntualizó.