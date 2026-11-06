El Gobierno mantiene su decisión de trasladar al lunes más cercano los feriados nacionales que coincidan con días martes, miércoles, jueves o viernes a partir del 2027. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien señaló que el Ejecutivo evalúa qué instrumento legal utilizará para implementar la medida, luego de que el Congreso no aprobara esta propuesta en el pedido de delegación de facultades legislativas.

En declaraciones a RPP, el titular del MEF explicó que el objetivo es evitar que los días festivos interrumpan la actividad económica a mitad de semana y afecten la productividad de los trabajadores y las empresas.

“Lo que se ha decidido es el próximo año moverlos a los lunes. No va a caer el número absoluto de feriados, sino moverlos a los lunes. Cualquier feriado que caiga entre martes y viernes se mueve para el lunes más cercano para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana ”, sostuvo.

Cuba indicó que la medida busca reducir el impacto económico de los feriados durante los días laborables. Según explicó, los trabajadores informales son particularmente afectados porque, a diferencia de quienes cuentan con un descanso remunerado, pueden dejar de generar ingresos durante esas jornadas.

¿Cómo se implementará el cambio de feriados?

La propuesta formó parte de las medidas que el Poder Ejecutivo buscó impulsar mediante la delegación de facultades legislativas solicitada al Congreso. Sin embargo, el Parlamento no aprobó esta disposición, por lo que el Gobierno deberá determinar qué instrumento legal permitirá concretar el traslado de los días festivos.

El ministro precisó que, por ahora, la decisión no contempla reducir la cantidad de feriados nacionales, sino modificar su ubicación en el calendario. No obstante, reconoció que la propuesta original de largo plazo sí consideraba disminuir el número de días festivos.

“La idea de largo plazo efectivamente era una reducción” , señaló.

Perú tiene 16 días de feriados nacionales al año

En el Perú se establecen 16 días de feriados nacionales al año. Para lo que resta del 2026, las fechas festivas que aún están pendientes son: