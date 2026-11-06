Feriados que caigan entre martes y viernes serán trasladados al lunes a partir del 2027. (Foto: Andina)
Feriados que caigan entre martes y viernes serán trasladados al lunes a partir del 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno mantiene su decisión de trasladar al lunes más cercano los feriados nacionales que coincidan con días martes, miércoles, jueves o viernes a partir del 2027. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien señaló que el Ejecutivo evalúa qué instrumento legal utilizará para implementar la medida, luego de que el Congreso no aprobara esta propuesta en el pedido de delegación de facultades legislativas.

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