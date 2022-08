Pedro Bogarín, gobernador regional de San Martín, afirmó que el Ejecutivo no cumplió con acuerdos hechos con los arroceros en materia de créditos, franjas de precios y maquinarias agrícolas, a fin de impulsar la producción del sector.

“He acompañado a los dirigentes arroceros junto con Conveagro a Palacio de Gobierno donde se trato a detalle el tema, fue cuatro días antes del mensaje presidencial y el Presidente se comprometió a que en su mensaje iba a exponer lo que se había acordado con los arroceros. Los arroceros exigen una ley que permita que el Estado pueda vender fertilizantes a precios sociales”, dijo en una entrevista con RPP.

Cabe mencionar, que San Martin produce el 30% del arroz en el Perú, 870.000 toneladas al año en dos campañas y se generan S/1.000 millones para la región en 110.000 hectáreas durante los dos periodos del año.

“Ya van dos campañas de arroz que no tienen los fertilizantes necesarios, entonces se va a bajar la productividad, sin urea el arroz no se produce”, asevera Bogarín.

Asimismo, advirtió que en algunas regiones del Perú se va a padecer muchísimo los próximos meses debido a la baja producción de este cereal.

Por otro lado, se refirió al difícil acceso a los créditos para los agricultores, pues la cantidad de requisitos que hay hacen casi imposible para poder acceder a ellos.

“La cantidad de requisitos son inalcanzables. Necesitamos créditos, no estamos pidiendo que el Gobierno nos regale. Entonces, nuestros agricultores no tienen créditos promocionales. Luego Agrobanco cumple un rol importante, pero no tiene el fondo necesario, por ello se esta pidiendo también que s eles inyecte S/1.800 millones para que sea una fuente importante de financiamiento”.

Adicional a ello, el Gobernador de San Martín indicó que tiene que se propuso la creación de un fondo rotatorio de S/800 millones para asegurar la compra de fertilizantes y que no escaseen.

Respecto a las compras estatales, Bogarín lamentó las trabas y condiciones que hay para poder vender arroz a los programas sociales del Gobierno. “Las grandes empresas y concesionarias son las únicas que puede reunir los requisitos para poder vender al Gobierno, se está desanimando al sector productivo de acceder a capitales importantes”.

“Casi todos los piases del mundo directa o indirectamente subvencionan al agricultor y nuestros agricultores tienen que salir a competir sin créditos y sin maquinaria porque no bajamos los impuestos a las maquinarias agrícolas”, finalizó.

