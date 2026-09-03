Maquinaria pesada realiza descolmatación en ríos. Foto: GEC
Maquinaria pesada realiza descolmatación en ríos. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó el sistema de “Servicios por Impuestos”, un mecanismo que permitirá a empresas privadas financiar servicios e inversiones de emergencia destinados a prevenir y reducir los impactos del Fenómeno El Niño. La medida fue aprobada mediante el Decreto de Urgencia N.º 010-2026 y contempla procedimientos simplificados para acelerar la contratación y ejecución de intervenciones en las zonas declaradas en emergencia.

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