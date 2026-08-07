Durante conferencia de prensa en el que aborda las primeras medidas y lineamientos económico del nuevo gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno plantea trasladar a los viernes los feriados que no correspondan a fechas como el 28 de julio, Navidad o Año Nuevo. Precisó que, por ahora, no se incrementará ni reducirá el número de días feriados.

“Lo que queremos es mover todos los feriados que no caen ni en 28 de julio, ni en Navidad, ni Año Nuevo, a los viernes”, indicó.

Según Cuba, la medida permitiría planificar mejor los viajes para favorecer el turismo interno y reducir el impacto de los feriados ubicados a mitad de semana sobre la productividad.

“Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos en el margen con esta medida”, precisa.

¿Cómo influirá en la productividad? El ministro sostuvo que la medida tendría un efecto positivo sobre la productividad, al evitar que los feriados caigan en martes o jueves, días en los que, según afirmó, diversos estudios muestran una menor eficiencia en las jornadas laborales.

“Hay estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Al moverlos a los viernes hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo”, dijo.