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Resumen

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Feriado 6 de agosto. Foto composición Gestión
Feriado 6 de agosto. Foto composición Gestión
Por Melissa Rodríguez Enciso

Durante conferencia de prensa en el que aborda las primeras medidas y lineamientos económico del nuevo gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno plantea trasladar a los viernes los feriados que no correspondan a fechas como el 28 de julio, Navidad o Año Nuevo. Precisó que, por ahora, no se incrementará ni reducirá el número de días feriados.

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