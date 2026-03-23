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Ejecutivo amplía beneficios laborales para régimen CAS con gratificaciones y CTS. (Foto: Andina)
Ejecutivo amplía beneficios laborales para régimen CAS con gratificaciones y CTS. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno promulgó la Ley N.° 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en el marco de una reforma para mejorar sus condiciones laborales.

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