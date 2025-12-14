El gobierno autorizó la transferencia de hasta S/144.560 al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), para el financiamiento de evaluación de expedientes de proyectos de inversión de instituciones públicas, privadas y mixtas.

La medida fue publicada este domingo en El Peruano como decreto supremo 295-2025-EF. Esta transferencia de recursos, de acuerdo al Senace, es en compromiso con la sostenibilidad ambiental y la promoción de inversiones para el medioambiente.

De acuerdo a la entidad, la medida permitirá realizar revisiones técnicas más rigurosas y oportunas, garantizando el desarrollo de las obras y en respeto del medioambiente.

Es así que as evaluaciones garantizarán que los proyectos protejan los recursos naturales, se reduzcan riesgos para la salud de la población y se impulse el desarrollo económico de forma sostenible y ordenada.