Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Región Américas y presidente en la Expomina 2024, celebrada en septiembre, conversó con El Comercio sobre la posibilidad de que haya un “boom minero” en el país, con la puesta en marcha en proyectos como La Granja, Michiquillay, Yanacocha Sulfuros y la ejecución de la ampliación de Antamina. Además, consideró que se deben de sincerar los proyectos cupríferos en estado de factibilidad y que se pueden construir en los siguientes cinco años. Sobre Gold Fields, apuntó a que vienen iniciando un proceso de exploración minera en Moquegua.

¿En qué situación se encuentra la minería en el 2024?

Para este hay año hay intención de inversiones reales en desarrollo ‘brownfield’. Antamina tiene Reposición Antamina y Corani está pasando bien, deberíamos tener un buen gasto de capital ahí, que debe reflejarse en inversión nacional.

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028 del Ministerio de Economía y Finanzas, existen 24 proyectos de cobre sin fecha de con una inversión por encima de los US$32.000 millones. ¿Cómo ve la situación?

La coyuntura está dada. En el largo plazo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha hablado mucho de los 51 proyectos y los US$56.000 millones como inventario de inversión. En el mediano plazo se habla de US$34.000 millones. En algún momento deberíamos ser más realistas y decir cuáles de esos proyectos realmente tienen factibilidad de hacerse en los próximos 5 años. Para que se ejecute un proyecto, tiene que pasar por un estudio de pre-factibilidad, uno de factibilidad y tener estudios de impacto ambiental aprobados. Con eso la posibilidad de que el proyecto no se realice es muy baja, casi se tiene que hacer, porque ya hay inversión comprometida.

Lo más claro [en el horizonte] es Tía María, un proyecto que tiene los estudios completos, los estudios técnicos, los estudios de ingeniería y los estudios ambientales aprobados. Hoy en día ha asegurado la licencia social, el gran trabajo que ha hecho Southern Perú, y sobre todo el apoyo político, que fue clave para que ese proyecto salga adelante.

Esa misma estrategia tiene que repetirse en el norte, en La Granja, Michiquillay, Yanacocha Sulfuros. La coyuntura global no puede ser mejor, el precio del cobre ha alcanzado precios de récord históricos, el oro también, y la transición a energías verdes es un hecho. No hay retroceso, el cobre es el metal que va a ser el mecanismo de éxito de una economía verde y el país lo tiene. Tenemos que subirnos a ese boom, a esa necesidad de producción de metales verdes. Perú los tiene y tiene a las empresas acá. Ya está BHP, Southern Perú, Anglo American, está Goldfields, Teck, las grandes casas mineras están acá.

Sin embargo, no se suele hablar de un ciclo de inversiones mineras como el que hubo entre 2011 y 2015, cuando los montos de inversión superaron los US$7.000 millones y US$8.000 millones.

Buena comparación. Las condiciones globales están dadas. En el país, hay casi tres años de estabilidad política y se está reflejando una intención de inversión. Las grandes casas mineras han dicho que quieren invertir en Perú, creo que los fondos de inversión todavía creen en Perú. La coyuntura podría ser perfecta para que se repita el boom anterior, ojalá.

Dos o tres proyectos mueven la aguja de un país. Tía María va a influir en la economía nacional, no solo en la de Arequipa. Si salen La Granja, Michiquillay, Yanacocha y las ampliaciones de Antamina, tendríamos un boom minero. Tenemos el ecosistema y la coyuntura perfecta para subirnos a un boom minero y que el Perú se vea beneficiado con eso.

A eso le añadimos que el Perú en agosto firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, como parte de su inclusión al Foro de Alianza de Seguridad de Minerales.

China ha sido el principal actor en los últimos años por sus grandes inversiones, en Las Bambas esencialmente, pero Estados Unidos sigue siendo un actor importante como país inversionista. Las grandes casas de inversión, como BlackRock, Redwheel, Van Eck, son esencialmente casas estadounidenses. Es decir, los grandes fondos de inversión que invierten en la industria, detrás de bambalinas, son fondos estadounidenses.

Entonces, Estados Unidos es un aliado del país y de la industria. Mucha de la tecnología que recibimos es estadounidense y europea. La inversión minera es bienvenida mientras sea transparente, responsable y asegure cumplir la normativa nacional y la licencia social.

¿Llegó a afectar el fallo del Poder Judicial sobre la situación del proyecto Conga, ordenando su cese de acciones que violen los derechos ambiental? ¿Esto lleva al sector a poner sus fuerzas en otros proyectos?

Es una decisión de un juez, es apelable. Tenemos que entender que así son las jurisdicciones, las entidades, los estamentos y la independencia del Poder Judicial en el Perú es clara. Puede tener opiniones diversas, tenemos que aceptarla, pero también tenemos que trabajar en ello, es decir, trabajar para que el mensaje de que la minería es una industria responsable se dé. Somos respetuosos de esas decisiones.

Una de las problemáticas que afronta el sector es la inseguridad y la minería ilegal, como en Pataz (La Libertad), en Madre de Dios o Puno, por mencionar algunos puntos, así como la intromisión de mineros ilegales que hubo en el proyecto Chalcobamba en el 2023. ¿La economía ilegal viene ganando terreno?

Las decisiones judiciales son respetadas por las empresas. Tenemos que jugar con las reglas que juego que existen. ¿Qué preocupa a los inversionistas? La inestabilidad política. Por suerte, en los últimos dos años han sido estables, hay un ministro de Energía y Minas que es minero, empresario y muy conocedor del país y de la geografía, y con un mensaje claro pro minero. El mensaje a la industria y a los inversionistas está claro.

El otro tema que preocupa es la minería ilegal. Espanta al inversionista formal, porque al entrar a un lugar donde existe minería ilegal, las reglas de juego no existen, porque son criminales y ahí no hay forma de hacer las cosas bien, mejor no entrar. Ese es un tema que tenemos que trabajar, el Gobierno, los poderes del Estado, los gremios, la academia, las ONGs, las entidades sociales y las propias empresas. Es un tema bien complejo que una sola entidad no va a poder hacer, tiene que ser un país que se una contra la actividad criminal. Si no, no va a ayudar a mejorar el clima de inversión.

¿Qué temas se deben realizar para atacar la minería ilegal y la criminalidad organizada asociada a esta actividad?

La actividad ilegal se tiene que combatir, en un primer lugar, desde el flanco primario, el flanco policial, de investigación, el flanco de contención. Solo el Estado es el que puede detener y procesar a una persona. Por ahí es donde se tiene que empezar.

El segundo flanco, es atacar la economía de la minería ilegal. Para eso se necesita un sistema sofisticado de seguimiento financiero al blanqueo de dinero, un sistema sofisticado al seguimiento de los procesos necesarios para producir mineral, aditivos, combustible, equipo minero, cadena de valor, etcétera. Hay un ecosistema paralelo, uno subterráneo que sirve y se sirve de la industria de la minería ilegal.

Y [el tercer punto] el flanco inteligente. A veces por un permiso ingenuo se suspende una minera, se le quita un área o la minera decide salirse de un sector, para que solo ese terreno sea foco de entrada de la minería ilegal que no va a cumplir ninguna norma. No solo no la cumplirá, va a actuar de manera criminal y destruirá el área donde trabaja desde el punto de vista ambiental, social y humano.

¿Este debe ser un trabajo conjunto con el sector privado?

El sector privado puede apoyar facilitando la información de zonas donde son impactados. Las mineras tienen acceso a la licencia social y a las comunidades, pueden trabajar con las comunidades para blindarse, de alguna forma, de la minería ilegal y criminal. El privado no va a por ir más allá de eso, porque no puede actuar de manera violenta.

Con respecto a Gold Fields, en julio se informó una inversión por US$35 millones para extender la vida útil del Cerro Corona. ¿Qué otros planes tienen en la empresa?

Estamos muy activos en el área de exploración, explorando en Cajamarca mismo, cerca a nuestras operaciones en el Cerro Corona. Tenemos un pie en Áncash con Chakana Resources donde tenemos el 15% de esa inversión y estamos muy activos en Moquegua, estamos iniciando actividades geofísicas ya y ojalá sea el inicio de un futuro yacimiento y por qué no una futura operación. Demora sus años, pero así es la minería, paciente, sistemática, disciplinada y eficiente.

¿Cómo se encuentra la situación de las minas Salares Norte y Prospección Horizonte en Chile?

Hemos producido oro, el primero, en abril de este año. Estamos terminando el comisionado de algunos componentes de la planta. Es una inversión de cerca de US$1.200 millones y va a colocar nuevamente a Chile en el ranking de producción de oro. Va a ser la mayor productora de oro del país y también va a producir plata. En los próximos años en oro debería estar alrededor de 500.000 onzas anuales.

¿Y cómo va el avance de la planta de generación de energía solar en Chile?

Estamos empezando los estudios técnicos ahora. Calculo que en 2025 tendremos los estudios de factibilidad finales y también los permisos que hay que asegurar.