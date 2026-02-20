Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú: “Vamos a fortalecer la presencia de la marca más allá de Lima”, ¿a qué ciudades apunta?

Porsche se expande. La firma de autos de lujo aterrizó en Arequipa con un primer punto de ventas (Porche NOW) en el 2025. Desde allí mira otras regiones en el sur, como Puno y Moquegua, lo que le permitirá “estar en donde hay bastante interés por la marca”, señala Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche en Perú.

- Porsche tiene la expectativa de superar la barrera de 200 unidades vendidas. ¿Están en ese camino?

El año pasado dijimos que teníamos una estrategia, apuntando hacia el 2030, de poder lograr ese número de ventas, y estamos en ese camino. 2025 ha sido otro año de crecimiento.

- ¿Cuánto crecieron en el 2025?

Hemos vendido 165 unidades. Eso representó un crecimiento de 5,1% en comparación con el 2024. Y hemos crecido, también, en participación dentro del segmento de autos lujo, en 4,2%. La verdad es que el 2025 ha sido un año bastante bueno para la marca, entendiendo que el mercado de lujo creció 2% el año pasado. Nosotros hemos estado por encima de ese crecimiento.

- ¿2025 fue un buen año para el sector automotriz?

El año pasado ha sido bastante bueno. En el segmento de vehículos ligeros se vendieron cerca de 187 mil unidades, lo cual ha significado un crecimiento de cerca del 24%. En líneas generales, estamos bien alineados, enfocados y encarrilados en nuestra estrategia de marca.

- ¿Cuáles son las perspectivas para Porsche en el 2026?

En el 2026 nuestra prioridad va a ser consolidar este crecimiento que venimos obteniendo año a año. Por otro lado, vamos a fortalecer la presencia de la marca más allá de Lima. Eso ya lo venimos teniendo con un primer punto de ventas inaugurado en noviembre del año pasado en el sur del país, en Arequipa, específicamente. Además, seguiremos elevando la experiencia Porsche, no solamente para nuestros usuarios y clientes, sino también para quienes nos visitan por primera vez.

- ¿Aparte de Arequipa, que otras ciudades están mirando?

De momento estamos enfocados en posicionarnos en Arequipa. Estamos en pleno análisis y dándole [fuerte] no solamente al punto de venta con formato Porsche NOW, que ha causado bastante aceptación, sino que también buscamos que Arequipa sea el hub para las ciudades del sur. Estamos hablando de Moquegua, Juliaca, Puno y otras.

- ¿Piensan extenderse a esas ciudades?

Son ciudades estratégicas que, partiendo de este punto de ventas en la ciudad de Arequipa, nos están generando flujo y bastante recepción. Lo que apuntamos en este primer semestre es capitalizar lo que hemos iniciado el año pasado en el sur y, a partir de allí, establecernos y dar una mirada en el corto y mediano plazo hacia otras zonas del país.

Porsche incrementó en 2025 la venta de autos, accesorios y ropa para clientes.

- ¿El arribo a Arequipa tuvo lugar el año pasado?

Correcto. En noviembre del año pasado lo inauguramos y ahora estamos en pleno auge, con todas las actividades para el público del sur del país.

- ¿Esta incursión en Arequipa daría pie a la creación de un corredor de cargadores eléctricos entre esta ciudad y Lima?

En el tema de la recarga eléctrica seguimos manejándonos de manera local en Lima con los puntos de conveniencia del programa Porsche Destination Charging, siempre buscando aliados entre los establecimientos comerciales. Este sigue siendo un trabajo privado porque el Perú todavía no cuenta con puntos de recarga públicos. Así que, de momento, el manejo que tenemos en Arequipa es el mismo que tenemos en Lima.

- Hablando de vehículos electrificados, ¿cuántos han vendido en el 2025?

De las 165 unidades vendidas el año pasado, 55 son versiones híbridas enchufables o cien por ciento eléctricas. Eso representa una participación en nuestras ventas del 33%.

- ¿Ese porcentaje ha venido creciendo con el tiempo?

Este es el mayor mix que hemos tenido hasta el momento. Antes (hace cinco años o más) no pasaba del 10%. La verdad es que esto está viniendo fuerte, y lo que estamos brindando es una oferta balanceada entre las versiones híbridas enchufables, las versiones cien por ciento eléctricas y los vehículos a combustión, pero el segmento híbrido y eléctrico es el que más está creciendo.

- Y seguirá creciendo.

Exacto. Esa es la idea. Nuestra estrategia es seguir con la expansión de la marca y capitalizar el nuevo local que inauguramos en Lima el año pasado. Esa ha sido una de las variables que nos ha permitido potenciar las ventas. Y cuando digo ventas, no solamente hablo de autos sino también de otras líneas de negocio, como accesorios y ropa para clientes.

- ¿Qué lanzamientos de autos electrificados preparan para el 2026?

Este año es importante para nosotros. El highlight de lanzamientos va a ser la versión cien por ciento eléctrica del Cayenne, que es nuestra principal SUV (vehículo utilitario deportivo). La llegada del Cayenne cien por ciento eléctrico se sumará a los excelentes resultados que venimos obteniendo de este modelo en sus versiones de combustión e híbrida enchufable.

Este año llegará a Lima el Cayenne 100% eléctrico. (Foto: Mundomotorizado)

- ¿Cuándo ocurrirá ese lanzamiento?

Lo esperamos hacia el segundo semestre del año. Con eso podremos sumar ese granito adicional para lograr los objetivos en volúmenes de venta que tenemos en este momento.

- ¿La oferta de Porsche para el Perú se basa en un balance entre los autos a combustión y eléctricos?

Nuestra apuesta por la electromovilidad es a nivel mundial. No diferencia región ni país. Sin embargo, busca tener dentro de sus modelos actuales un balance entre los tres tipos de tecnologías que hacen andar un auto: a combustión, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Con esto buscamos estar presentes tanto en los mercados que están preparados para adoptar la tecnología electrificada como en aquellos que no, caso del mercado peruano, que no cuenta con beneficios relacionados con esto.

- ¿El renovado interés de Estados Unidos por el petróleo ha modificado la estrategia mundial de Porsche?

No, la verdad que no. Estados Unidos ha sido el principal mercado para la marca el año pasado, con un 34% de participación en vehículos electrificados. Y en lo que respecta a nuestra región, Porsche ha tenido un récord en ventas, superando, por vez primera, las 5 mil unidades. Y en el Perú estamos bien enfocados en el rumbo y la estrategia al 2030, que es pasar la barrera de las 200 unidades vendidas.